Koç Holding’in 58. Olağan Genel Kurulu, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, Koç Holding üst yönetimi ve hissedarların katılımıyla Nakkaştepe’deki Holding merkezinde gerçekleşti.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç’un katılamaması sebebiyle Genel Kurul toplantısına Ali Koç Başkanlık etti.

Toplantıda katılımcılar ile 2021 yılı Faaliyet Raporu paylaşılırken, Yönetim Kurulu Raporu okundu.

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, faaliyet raporunda yer alan açıklamasında, Türkiye’nin geleceğine güvendiklerini ve yatırımlarına kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Koç Topluluğu olarak sağlıklı bilançoları, kuvvetli likiditeleri, döviz kazandırıcı faaliyetleri, geniş tedarik zincirleri ve aralıksız sürdürdükleri yatırımlar sayesinde yaşanan bu zorlu dönemde de ülke için değer yaratmayı sürdürdüklerini belirten Koç, şunları kaydetti:

“2021 yılındaki 17,3 milyar TL yatırımla beraber son 5 yılda yaklaşık 53 milyar TL yatırım gerçekleştirmiş olduk. Her fırsatta dile getirdiğimiz üzere, ülkemizin geleceğine güveniyoruz ve yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Eğitim, bilim, sağlık, kültür ve sanat alanlarındaki çalışmalarıyla toplumsal kalkınmaya çok yönlü destek olduk. Yarım asrı geride bırakan Vehbi Koç Vakfı sayesinde, ticari başarılarımızla yarattığımız katma değeri çeşitli projeler ve yatırımlar yoluyla halkımızla paylaşıyoruz.”

– “Belirsizliklerle dolu bir seneyi daha memnuniyet verici finansal neticelerle geride bıraktık”

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç da faaliyet raporunda yer alan açıklamasında, Kovid-19 salgınının oluşturduğu sıkıntılarla baş etmek zorunda kaldıkları bir yılı daha geride bıraktıklarını belirtti.

Koç, “2022 yılında tüm dünyaya yetecek kadar aşı üretilmiş olacak, ancak maddi imkanları yetersiz ülkelerin aşıya erişiminde küresel dayanışmayla hareket edilemezse, sene sonunda gördüğümüz gibi yeni varyantlarla riskin süreceği aşikar. Yine de aşının yanı sıra tedavi imkanlarının da gelişmesiyle, 2022’nin ikinci yarısında pandeminin önemli ölçüde kontrol altına alınabileceği öngörülüyor. Ancak her hâlükârda, ülkeler ve toplumsal kesimler arasında derinleşen eşitsizliklerle, pandemi sonrasında siyasi risklerin arttığı bir dünya bulacağımız kanaatindeyim.” ifadelerini kullandı.

Koç Topluluğu’nun belirsizliklerle dolu bir seneyi daha memnuniyet verici finansal neticelerle geride bıraktığına dikkat çeken Ömer Koç, şunları kaydetti:

“Tüm gruplarımız, bütçe öngörülerinin üzerinde bir performans sergilediler. Sürekli değişebilen koşullara uygun kararları alarak, riskleri yönetip fırsatlardan istifade ederken, uzun vâdeli stratejik odağımızı da muhafaza ettik. Yapı Kredi’de ortağımızın hisselerinin satın alınması ve Koç Holding ile Arçelik hisselerinin geri alım programları piyasa tarafından müspet karşılandı. 2020’de duyurduğumuz Arçelik-Hitachi ortaklığının tamamlandığı ve Ford Otosan’ın ülkemizin elektrifikasyon odaklı en büyük otomotiv yatırımına fiilen başladığı bir seneyi geride bırakıyoruz. Arçelik’in Whirlpool’un Türkiye’deki şirketini ve Entek’in Süloğlu rüzgâr enerjisi santralini satın alması da yıl içinde attığımız diğer önemli adımlardı. Başarılı finansal neticelerimize yansıyan operasyonel ve stratejik kararları hızla alıp hayata geçirirken, değişimi kucaklayan bir kültürü yerleştirme çabalarımızın meyvelerinden istifade ediyoruz.

Dijital dönüşüm, çevik yönetim, sıfır bazlı bütçeleme, inovasyon ve girişimcilik projelerimizle şekillenen kültürel dönüşüm programımızın kapsamına bu sene, önemli bir adım atarak karbon dönüşüm ayağını da ekledik. Küresel ekonominin ve siyasetin en önemli gündem maddelerinden biri haline gelen bu konunun, yakın gelecekteki rekabetçiliğimizi şekillendireceği açıktır. Karbon Dönüşüm Programımız, bizi bu geleceğe hazırlayacak iddialı ve gerçekçi bir bakış açısı sunacak. Ne mutlu ki 2021 senesinde de Ülkemizin en itibarlı markası olarak gösterildik. Her zaman vurguladığım üzere, itibarımızın en önemli unsuru geleceğimiz olan gençlerimiz nezdindeki algımızdır. Koç Topluluğu, onların umutlarını besleyen ve ideallerini gerçekleştirmelerini mümkün kılan güvenilir bir paydaş olmak için elinden geleni yapmayı sürdürecektir. Şartlar ne olursa olsun, miras aldığımız asırlık kurumsal değerlere sımsıkı sarılarak Ülkemiz ve insanlık adına en iyisini yapma gayretinde olacağız.”

Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu ise faaliyet raporunda yer alan açıklamasında, yaşanan zorluklara rağmen, portföylerinin yapısı, basiretli finansal yönetim ve sağlam iş stratejisiyle seneyi tüm gruplarında bütçenin üzerinde, sıra dışı bir finansal performansla kapatmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Çakıroğlu, “2021’de konsolide gelirlerimiz yüzde 89 artışla 346,7 milyar TL’ye ulaşırken, kombine yurt dışı gelirlerimiz 19 milyar doları seviyesinde gerçekleşti. Belirsizlik ortamına rağmen 2021’de yaptığımız 17,3 milyar TL kombine yatırımla, son 5 senedeki yatırımlarımızın toplam tutarını 53 milyar TL’ye çıkardık. Küresel büyüme vizyonumuz doğrultusunda yurt dışı yatırım faaliyetlerimizi de sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yürüttükleri tüm dönüşüm programlarının öznesinin, gurur duydukları insan kaynağı olduğunu ifade eden Çakıroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kapsamlı programlarla tüm şirketlerimizde çevik yönetim anlayışını yaygınlaştırıyor, şirket içi diyalog mekanizmalarını iyileştiriyoruz. Stratejik iş gücü dönüşümü çalışmalarımız da 2021 yılında hız kazandı. Forbes Dergisi’nin yayımladığı Dünyanın En İyi İşverenleri araştırması listesinde son 5 yıldır devam eden Türkiye birinciliğini 2021 yılında da bırakmadık, Koç Holding bir önceki yıla göre 124 sıra yükselerek dünyanın en iyi 165. işvereni seçildi.”