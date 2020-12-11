Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli’de günlük koronavirüs vaka sayısında düşüş olduğunu ancak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükünün devam ettiğini duyurdu. Koca, ‘Türkiye’de olsam kuyruğa girer aşı yaptırırdım’ diyen Aziz Sancar ile de görüştüğünü aktardı.

Bakan Koca’nın twitter’dan paylaştığı mesajlar şöyle:

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, KOCAELİ Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla online görüşerek son durumu değerlendirdik.

İSTANBUL, İZMİR ve KOCAELİ’DE %30, ANKARA’DA ise %40 günlük vakada düşüş oldu. Ancak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor. Yoğun bakım doluluk oranı İSTANBUL’DA %67, İZMİR’DE %78, KOCAELİ ve ANKARA’DA %72.

Tedbirlere sıkı uyup elbirliği ile gayret edince, sonuç almak daha kolay. Hepimiz sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Ara vermeden mücadeleye devam; birlikte kazanacağız.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, KOCAELİ Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla online görüşerek son durumu değerlendirdik. pic.twitter.com/WEyZC346hi — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 11, 2020

AZİZ SANCAR İLE GÖRÜŞTÜM *

Bakan Koca, twitter’dan paylaştığı bir diğer mesajında ise “Bugün Nobel ödüllü bilim insanımız Prof. Dr. Aziz Sancar ile görüştüm. Hocamıza bugün basında da yer alan Bakanlığımızın aşı konusundaki stratejisini destekleyen açıklamalarından dolayı teşekkürlerimi ilettim. Hocamızın cesaretlendirici sözlerine minnettarım” dedi.