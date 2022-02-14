Zeytinyağı ve kültürü “Kuşaklar Boyu Yaşasın Diye” Komili’nin katkılarıyla hazırlanan Sunay Akın ile Bilginin Işığında: Ayvalık belgeselinin ilk gösterimi gerçekleştirildi.

Kaliteli zeytinyağının hak ettiği değeri görmesi ve zeytin ağacının yarattığı kültürün kuşaklar boyu yaşaması için Komili’nin katkılarıyla hazırlanan, izleyenleri Ayvalık’ın kent kültürüne bir yolculuğa çıkaran Terzihane Yapım imzasıyla, Sunay Akın ile Bilginin Işığında: Ayvalık belgeselinin ilk gösterimi Fişekhane’de gerçekleştirildi.

Konuklara 20 dakika boyunca yemyeşil zeytin ağaçları, masmavi denizi ve leziz yemekleri ile Egeyi yaşatan Bilginin Işığında: Ayvalık belgeseli; mitolojiden mübadeleye, hasattaki insan manzaralarından kentte yaşamış sanatçılara Ayvalık’ın bilinmeyen anlamlı hikayelerini Sunay Akın’ın eşsiz anlatımı ile sundu.

Bilginin Işığında: Ayvalık belgeselinin gösteriminin ardından gerçekleşen söyleşiye filmin Yaratıcısı Sunay Akın, Yapımcısı Ali Ozan Akın, Yönetmeni Mustafa Köksalan, Bunge Gıda Türkiye Ülke Lideri Turgut Yeğenağa ve Bunge Gıda Türkiye Pazarlama ve Ticari Pazarlama Lideri Dr. Pınar Nokay katıldı. Gösterimin ardından Zennup 1884 Fişekhane’de Şef Ömür Akkor’un zeytinyağı ile hazırladığı Anadolu tatlarının yer aldığı akşam yemeğinde konuklara lezzet şöleni sunuldu.

Sunay Akın ile Bilginin Işığında: Ayvalık belgeselinin gösterimi sonrasındaki söyleşide katılan tüm konuklara teşekkür ederek sözlerine başlayan Sunay Akın konuşmasında “Ali Ozan Akın ile kentleri bilginin ışığıyla anlatmak için yola çıktık. Ne mutlu bize ki yolumuz Komili’nin katkılarıyla Ayvalık’tan da geçti. İzleyenleri bu filmde zeytin ağaçları gibi hep canlı kalan hatıralar ve sanata düşen zeytin taneleri bekliyor. Projeye emek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Katılan konuklara teşekkür ederek sözlerine başlayan Bunge Gıda Türkiye Ülke Lideri Turgut Yeğenağa konuşmasında; “Komili olarak 1878 yılından beri süre gelen uzmanlığımız ile Türkiye’de adımızla anılan zeytinyağının kültürü ve geleceği için çalışıyoruz. Bu akşam burada beraberce izlediğimiz Sunay Akın ile Bilginin Işığında: Ayvalık belgeseli başta olmak üzere, bugüne kadar yayınlanmasına katkı sunduğumuz sevgili dostum Yazar & Şef Ömür Akkor imzalı kitaplarımıza, zeytinyağı kültürünün Anadolu’daki izini sürdüğümüz anıt ağaç projemizden, zeytinyağının tarihini anlamaya çalıştığımız arkeolojik kazılara hayata geçirdiğimiz projelerimizin tamamını bir bütün olarak görüyoruz. “Kuşaklar Boyu Yaşasın Diye” çıktığımız bu yolda amacımız kaliteli Anadolu zeytinyağının ülkemizin yanı sıra dünyada da hak ettiği değeri görmesi ve zeytinyağının bu topraklarda yarattığı kültürün dünyaca bilinmesidir. Bu sebeple Sunay Akın’ın hayat verdiği, sadece adı ile bile ne kadar değerli olduğunu hissettiren ve izlerken de hayran olunası bir kültüre sahibiz dedirten Bilginin Işığında: Ayvalık belgeseli gibi anlamlı bir esere imza attıkları için başta Sunay Akın olmak üzere Ali Ozan Akın’a, Mustafa Köksalan’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.