Kongre turizminde üçüncü lige düştük!
Kongre turizminde bir dönem dünya sekizinciliğine kadar yükselen Türkiye, 133’üncü sıraya geriledi.
Bu da birinci ligden üçüncü lige düştüğümüz anlamına geliyor.
İstanbul’un kongre takviminde bu yıl sadece 24 kongre varken, 2020’de ise şimdilik üç kongre bulunuyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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