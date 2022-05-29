Fahiş ev ve kira fiyatları gündemde… TRT’nin haberine göre hükümet yeni bir modeli devreye almaya hazırlanıyor ve kendi evini yapmak isteyen vatandaş hazine arazilerini uygun ödeme koşulu ile satın alabilecek.

HAZİNE ARAZİLERİ SATILACAK

TRTHaber’deki haber şöyle:

Konut fiyatlarında ve kiralarda yaşanan fahiş artışlara karşı geliştirilen modelin ayrıntılarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum paylaştı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi birçok şehirde Hazine arazileri düşük maliyetli ve uzun vadeli vatandaşa satılacak.

gibi birçok şehirde Yeni modelde vatandaş tek parselde kendi evini yapacak ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alabilecek. İsteyen müteahhitlerle anlaşacak. Evin projesini ve altyapıyı devlet üstlenecek.

Ankara’da Gölbaşı, İstanbul’da Tuzla, Çatalca ve Başakşehir için çalışmalar yoğunluk kazandı.

için çalışmalar yoğunluk kazandı. Arsa satışı için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Emlak ve TOKİ iş birliği yapacak.

Bakan Kurum Hürriyet’e yaptığı açıklamada da sosyal konut projelerinin yanında ‘altyapılı konut arsaları’ satışı da yapacakların belirterek proje ile ilgili şu bilgileri verdi: “Hazine arazilerini vatandaşın kendi için konut yapması adına uygun şartlarda satışa çıkacağız. Vatandaş tek parselde kendi evini yapacak ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alabilecek. İsteyen müteahhitlerle anlaşacak. Ankara’da Gölbaşı, İstanbul’da Tuzla, Çatalca, Başakşehir için çalışıyoruz”

TEK KATLI EVLER YAPILACAK

Kurum, arsa projesine ilişkin detayları anlatırken vatandaşın şehrin çeperinde, hafta sonu ya da sürekli kalabileceği evler talep ettiğini belirtti ve şunları söyledi: “Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve TOKİ eliyle, Arazi maliyetlerini de aşağı çekmek adına Hazine arazilerini çalışıyoruz. Şehrin çeperinde, vatandaşımızın yerleşecekleri alanı altyapısı ile birlikte hazırlıyoruz. Bunları uzun vadeli ödeme şekli ile satışa çıkacağız. Arsanın yerine göre metrekare büyüklükleri belirlenecek. Mesela bir arazide 500-1000 metrekarelik alanlar olacak ve tek katlı evler yapılacak. Bazı yerlerde 8-10 bin metrekarelik arsada, emsal 0.50 olacak ve 3-4 katlı binalar yapılacak. Konut tipleri için biz projeler çalışacağız. Ancak vatandaş da imar planına uygun projesini hazırlayıp, ruhsatını alarak evini yapabilecek. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi bilhassa konut fiyatlarının çok arttığı şehirlerde çalışıyoruz. İhtiyaca ve talebe göre sayılar belirlenecek”

Bakan Kurum arsa satışına ağustos ayında başlamayı ve yıl sonuna kadar düzenli satış yapmayı planladıklarını kaydetti.

REKOR SOSYAL KONUT YOLDA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ağustos ayında rekor sosyal konut projesi açıklayacağını belirten Kurum, “81 ilde vatandaşı kira öder gibi ev sahibi yapacağız. Bu kampanyadan hiç evi olmayanlar faydalanacak” dedi.

KURUM DÜN ANLATMIŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dün yeni konut modeli ile ilgili bu yıldan itibaren, Ankara ve İstanbul’da vatandaşların uygun şartlarda konut yapabilmelerine imkan sağlamak amacıyla Hazine arazilerini satışa çıkaracaklarını söylemişti.

Vatandaşların kiranın da altında ödeyecekleri taksitlerle ev sahibi olacaklarını söyleyen Kurum, evi olmayanlar ve şehit ailelerine uzun vadede destek olabilmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Altyapılı konut arsaları ürettiklerinden de bahseden Kurum, bunları uzun vadede satışa çıkaracaklarını, vatandaşların tek ya da büyük parselde talep örgütlenmesiyle birleşerek, müteahhitlerle anlaşarak ya da kendi başlarına evlerini yapabileceğini dile getirdi.

Kurum, İstanbul’da Çatalca, Tuzla ve Başakşehir bölgelerinde sosyal konut projeleri yapacaklarını aktardı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kanalıyla üretim ve istihdamı artırabilmek adına, küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri yapacaklarını aktaran Kurum, “Talep örgütlenmesi şekliyle illerden gelen talebe göre belirlediğimiz alanlarda sanayi sitelerimizi yapacağız. Kura yöntemiyle bu sanayi sitelerini 15-20 yıl vadeye varan çok az peşinatlarla o iş yerinin kirasını öder gibi temin edecekler. Bu yıldan itibaren başlayacağız. Ağustos ayında inşallah Cumhurbaşkanımız milletimizle bu projeyi paylaşacaklar.” açıklamasında bulundu.

Kira artışları konusuna da değinen Kurum, “İstanbul’da kiralar, ortalama 6 bin lira mı oldu?” sorusu üzerine, böyle bir tespitin söz konusu olmadığını, Türkiye’de bugün alt, orta ve üst gelir gruplarına hitap eden konutlar bulunduğunu söyledi.

Mevcut kanunda, evin kira değerinin, rayiç değerinin 20 yıllık karşılığı olabileceğinin, yıllık TÜFE ortalamasının üzerinde bir zam yapılamayacağının çok net şekilde tarif edildiğini vurgulayan Kurum, ev sahiplerinin “fırsatçılık” yaparak TÜFE ortalamasının üzerinde artış yapmaya çalışması halinde kiracıların bu durumu mahkemelere taşıyabileceğini ifade etti.

Kurum, böyle bir durum yaşayan vatandaşların bunu kendilerine bildirmeleri halinde hukuki süreci başlatacaklarını kaydetti.