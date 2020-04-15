Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde martta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 8,49 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 108 bin 670 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 19 bin 846 konutla ilk sırada (yüzde 18,3) yer aldı. İstanbul’u 12 bin 409 konut satışıyla (yüzde 11,4) Ankara, 7 bin 131 satışla (yüzde 6,6) İzmir izledi. En az satış olan iller 7 konutla Hakkari, 10 konutla Ardahan ve 37 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI

Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 90,4 artarak 43 bin 329’a çıktı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39,9 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 843 konut ve yüzde 18,1 payla ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az gerçekleştiği il ise 2 konutla Hakkari oldu.

Diğer konut satışları martta, yıllık bazda yüzde 20,6 azalışla 65 bin 341 olarak tespit edildi. Bu kategoride de İstanbul 12 bin 3 konut satışı ve yüzde 18,4 payla ilk sırada yer aldı.

İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 60,5 olarak kaydedildi. Ankara 6 bin 408 diğer konut satışıyla ikinci sırada bulunurken, bu ili 3 bin 954 satışla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 5 konutla Hakkari oldu.

34 BİN 89 KONUT İLK DEFA SATILDI

İlk defa satılan konut sayısı martta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,8 azalarak 34 bin 89’a geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 31,4 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 439 konutla en yüksek payı aldı. İstanbul’u 3 bin 308 konut satışıyla Ankara, 2 bin 108 satışla İzmir takip etti.

İkinci el konut satışları martta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,5 artış göstererek 74 bin 581’i buldu.

İstanbul 13 bin 407 ikinci el konut satışı ve yüzde 18 payla bu alanda da ilk sırada yer aldı. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 67,6 oldu. İstanbul’u 9 bin 101 konut satışıyla Ankara, 5 bin 23 satışla İzmir izledi.

YABANCILARA 3 bin 36 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 azalarak 3 bin 36 oldu. Bu alanda ilk sırada 1513 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 584 ile Antalya, 165 ile Ankara, 110 ile Mersin ve 93 ile Bursa takip etti.

Martta İran vatandaşları Türkiye’den 465, Irak vatandaşları 426, Rusya vatandaşları 227, Afganistan vatandaşları 184, Filistin vatandaşları 119 konut edindi.

KONUT SATIŞLARI OCAK-MART DÖNEMİNDE YÜZDE 33 ARTTI

Konut satışları, ocak-mart döneminde de yüzde 33 artarak 341 bin 38 oldu. Bu dönemde ipotekli konut satışı yüzde 238,6 yükselerek 129 bin 299’e çıktı. Diğer satış türleri ise yüzde 3 azalarak 211 bin 739 olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 0,4 azalarak 107 bin 432’ye geriledi. İkinci el konut satışları ise yüzde 57,2 artarak 233 bin 606 oldu.