Covid-19 salgını nedeniyle dünyanın evlere kapandığı bir dönem yaşanıyor. Bu dönemde ihtiyaç dışı hiçbir şey talep edilmiyor.

Ancak gayrimenkul sektöründe virüs sürecinin bitmesi halinde evlenme, boşanma, ayrı eve çıkma gibi nedenlerle biriken konut talebinin yılın son çeyreğini hareketlendirmesi bekleniyor.

Hürriyet Emlak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ticari İşlerden Sorumlu Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, krizin atlatıldığına güvenin gelmesi ve morallerin düzelmesi halinde son çeyrekte konut satış ve kiralamalarına birikmiş talebin olumlu yansımasını beklediklerini söylüyor.

İlk çeyrekte konut satışlarının 2019’un aynı dönemine göre yüzde 33 arttığını belirten Tandoğan, salgının gerçek etkisinin ikinci çeyrekte görülebileceğini ifade ediyor.

Tandoğan, üçüncü çeyrekte toparlanma olacağını, dördüncü çeyrekte ise bekleyen talebin geri gelmesiyle satışların yükselmesini beklediklerini vurguluyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.