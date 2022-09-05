Bu yılın en çok konuşulan başlıklarından biri konut fiyatları oldu. Satış tarafında fiyatlar artış gösterirken, satış adetlerinde ciddi gerileme var.

Kiralama tarafında ev sahibi kiracı davalarında patlama var. Özellikle beş yılını doldurmuş kiracılar ile ev sahipleri mahkeme kapısında. Kuyruk uzadıkça uzuyor.

Gözler 13 Eylül’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın detaylarını açıklayacağı TOKİ tarafından gerçekleştirilecek olan 81 ildeki sosyal konut projesine çevrilmiş durumda.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıklamalarına göre sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. İkinci adımda Emlak Konut öncülüğündeki kampanya kapsamında, gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası yapılacak.

Üçüncü adımda ise İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan 50 bin ofis dönüştürülerek konut olacak.

Bu hamleler konuttaki fahiş fiyat artışı krizini kısa vadede çözebilir mi? Sektör uzmanları bunu kısa vadede çok da mümkün görmüyor.

Bu sayımızda kapak haberimizde konuttaki son durumu analiz ettik. Endeksa.com’un Ekonomist Dergisi’ne özel yaptığı çalışmada 81 ilindeki konut metrekare satış fiyatları ile kiralarının son üç yıllık değişimini mercek altına aldık. Destekleri için Endeksa.com’a teşekkür ediyorum.

Levent Gökmen Demirciler arkadaşımın kaleme aldığı habere göre, her yıl 1 milyon adet konut ihtiyacının olduğu Türkiye pazarında konut fiyatı ve kira fiyatı artış hızında bir yavaşlama gözüküyor. Ama 1 milyon adet yeni konut ihtiyacı dikkate alındığında Türkiye’nin kamu haricinde özel sektör tarafında da hızlı bir şekilde konut üretimi yapması gerekiyor.

Bu sayıda dikkat çekmek istediğim birkaç başlığımız daha var: Özlem Bay Yılmaz’ın kaleme aldığı enerji haberimizi dikkatle okumanızı öneririm. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ambargolar ve enerji fiyatlarındaki artışlar, oyunun yönünün değişmesine neden oldu.

Enerji açığı yüksek Türkiye’nin enerji faturası yıllık 100 milyar doları bulabilir. Enerji arz güvenliği konusunda sorunların artabileceği bir dönemdeyiz.

Okullar açılıyor. Tüm öğrencilerimize yeni dönemde başarılar diliyorum.

Sağlıkla kalın…