Türkiye yazı tabı kağıt üretiminin yüzde 25’ini karşılayan Konya Kağıt halka açılıyor.

Konya Kağıt A.Ş paylarının yüzde 20’lik kısmı Bera Holding tarafından halka arz ediliyor. 130 milyon kayıtlı sermayesi bulunan şirketin 1 TL nominal bedelli 26 milyon adet payı satışa sunulacak. Satış işlemi 18-19 Kasım tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama suretiyle gerçekleştirilecek. Satış fiyatı 6,95 TL olan şirket, BİST İstanbul’da KONKA kodu ile işlem görecek.

Konya Kağıt’ın halka arz süreci ile ilgili düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kaya, “Konya Kağıt, 2012 yılından beri Borsa İstanbul’da Yıldız Pazar’da işlem görmekte olan Bera Holding’in bağlı ortaklığıdır. Bera Holding 18 şirketi ve bunlara bağlı 32 üretim tesisini bünyesinde barındıran, yaklaşık 3,5 milyar TL ciroya sahip bir gruptur. Konya Kağıt, grubumuzun büyük şirketlerinden ve temel taşlarından birisidir. Şirketler cirolarını artırdıkça ve büyüdükçe finans ihtiyaçları artar. Son yıllarda finansal tablolara bakıldığında Bera Holding’in konsolide bazda sürekli büyüdüğünü görmek mümkündür. Şirketlerin kalıcı başarılara imza atabilmeleri ve dalgalanmalarda sağlam durabilmeleri güçlü bir sermaye yapısına bağlıdır. Bu nedenle finansal kaynaklarımızı çeşitlendirmek için grubumuzun bu güçlü şirketini halka açıyoruz. Finansal tablolara baktığımızda, Konya Kağıt’ın halihazır sermayesinin yeterli bir seviyede olduğu görülebilir. Ancak Bera grubu olarak tüm şirketlerimizi aynı gemide kabul ederek finans planlaması ve yönetimini konsolide olarak esas alıyoruz. Böyle baktığımızda, halka arzla elde edilmesi beklenilen gelirlerin grubun zaten iyi olan konsolide finansal yapısını daha da güçlendirmesi ile tüm grup şirketlerimizle birlikte Konya Kağıt’ın da yeni fırsatları yakalama, yeni yatırımlar yapma şansını kazanacağını düşünüyoruz.” dedi.

“Kur riski yok”

Konya Kağıt Genel Müdürü Cemalettin Tunç ise yıllık 98 bin ton üretim kapasitesiyle, Türkiye yazı tabı kağıt üretiminin yüzde 25’ini karşıladıklarını belirterek, “Şirketimiz elektrik ve buhar ihtiyacını da kendi kurmuş olduğu doğalgazla çalışan kojenerasyon tesisinden karşılıyor. Ayrıca Konya Kağıt kendine münhasır mali konforu olan minimum borçluluk seviyesinde olan bir şirkettir. Bunun yanında yüzde 70’ten fazla ürününü dövizle sattığı için kur riski taşımayan bir firmadır.” dedi.

Halka arz gelirinin holding bünyesindeki şirketlerde kullanılacağını aktaran Efe, “Halka arz sermaye artırımı ile değil, pay sahibi Bera Holding’in hisselerinden satış yöntemi ile yapılacak. Konya Kağıt’ın yüzde 20’si halka açılacak. Buradan gelecek yaklaşık 180 milyon liralık halka arz geliri Bera Holding’in şirketleri içinde özkaynak artışında, yatırımlarında ve inovatif çalışmalarında kullanılacak” dedi.