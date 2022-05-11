Bera Holding şirketlerinden kağıt, karton ve ambalaj sektöründe faaliyetini sürdüren Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ’nin, 2022 yılı ilk çeyreğindeki dönem karı yüzde 585 artış ile 143 milyon 226 bin 94 lira oldu.

Bera Holding açıklamasına göre, Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ, konsolide olmayan 1. çeyrek faaliyet raporu, finansal tablo ve karlılık oranlarını kamuoyuyla paylaştı.

Dünya kağıt karton üretimi 2020 yılı verilerine göre yaklaşık 398 milyon ton olarak gerçekleşti. 2021 yılı son çeyreği ve 2022 yılı salgın koşullarının hafiflemesi, sosyal hayata geri dönüş, yüz yüze eğitime başlanması, üretim ve tüketim aktivitelerinin artması kağıda olan talebi artırdı.

Dünya sıralamasında Türkiye, kağıt-karton üretiminde 19. sırada, kağıt-karton tüketiminde ise 14. sırada, kişi başına kağıt-karton tüketiminde ise 37. sırada yer alıyor. Dünya sıralamasında tüketimde 14. sırada, üretimde 19. sırada olması Türkiye kağıt-karton sanayisinin büyümeye açık bir ülke olduğunu ortaya koyuyor.

Temettü dağıtımı

Açıklamaya göre, dağıtılabilir karın yüzde 20’sinin Genel Kurul toplantısının tescil edildiği ayı takip eden 2. ayın sonuna kadar nakden ödenmesi teklifi, Yönetim Kurulu tarafından 13 Nisan’da gerçekleştirilen 2021 Yılı Olağan Genel Kurul bilgisine sunuldu ve kabul edildi. Olağan Genel Kurul’da dağıtılması teklif edilen toplam net temettü tutarı 31 milyon 384 bin 680,85 TL. Stopaja tabi (yüzde 10) yatırımcılara 1 TL nominal değerli hisse için ödenmesi teklif edilecek tutar 0,2414 TL oldu.

Hisse performansında yüzde 196’lık artış

Şirket’in cirosu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 242 artışla 461 milyon 689 bin TL düzeyinde gerçekleşti. Şirketin karı, ilk çeyrekte 2021’in aynı dönemine göre yüzde 585 yükselişle 143 milyon 226 bin 94 TL oldu. FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi karı) marjı ise yüzde 34,69’a ulaştı.

Yapılan açıklamaya göre, şirketin hisseleri “KONKA” koduyla BİST ana pazarda işlem görüyor. Şirket hisseleri, 1 Nisan’dan itibaren BİST Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı. Ocak ayında 7,29 TL açılış fiyatıyla yıla başlayan hisse senedi 3 aylık periyotta en yüksek 14,44 TL değerine ulaştı. Halka arz tarihi olan 26 Kasım 2021’den bugüne 5 ayı aşkın performansı değerlendirildiğinde KONKA hisse senetleri 10 Mayıs tarihli 20,64 TL’lik kapanış fiyatına kıyasla yüzde 196 ile yatırımcısını memnun eden bir getiri sağladı