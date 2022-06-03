Konya’nın Selçuklu ve Bursa’nın Orhangazi ilçelerinde belirlenen iki alanın “özel endüstri bölgesi” olmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Konya’nın Selçuklu ilçesinde Ankara-Konya ve Konya-Aksaray yolları arasında kalan Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin bulunduğu yerdeki bir alan “TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ Konya Özel Endüstri Bölgesi” olarak belirlendi.

Bursa’nın Orhangazi ilçesindeki bir alan da “Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi AŞ Bursa Özel Endüstri Bölgesi” olarak ilan edildi.