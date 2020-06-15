COVİD 19 sürecinde tüketim alışkanlıklarında büyük değişimler oldu. Salgın nedeniyle evde daha fazla vakit geçiren tüketiciler, online kanala yöneldi. Hatta birçok kategoride e-ticaret satışlarında yoğunluk yaşandı. Bu tablo, daha önce online satış kanalında varlık göstermeyen mobilyadan gıdaya kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin bu alana yatırım yapması sonucunu doğurdu. Gloria Jeans Caffees, Fatih Kıral Mobilya, Eker Süt, Kaya Çitliği, AYC Grup da korona sürecinde e-ticaret sitelerini açtı.

ÖZLEM BAY YILMAZ

obay@ekonomist.com.tr

YOĞUN SİPARİŞ ALIYOR

Bu yıl minimum 20 şube hedefi koyan ancak korona nedeniyle bu hedefi 10 şubeye çeken Gloria Jeans Caffee’s bu dönem online ticarete başlayan şirketlerden. E-ticarete korona süreciyle birlikte girdikleri ve tahminlerinden daha iyi bir geri dönüş aldıklarını belirten Gloria Jeans Coffee’s Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinçerler, “ İstanbul, İzmir ve Ankara’dan 18-40 yaş aralığı bizden yoğun alışveriş yapıyor. Bu, kahve severlerin evlerinde vakit geçiriyor olmasından kaynaklı ama bu kalıcı yeni alışkanlıkları getirecek diye düşünüyoruz” diye anlatıyor.

SATIŞLARINI ARTIRACAK

Süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren ve bugün 21 ildeki 109 mağazasıyla tüketicilere ulaşan Kaya Çiftliği de korona sürecinde online mağazasını faaliyete geçirdi. Ürünlerini sadece kendi mağazalarında tüketicilerle buluşturan şirket, ‘Kaya Çiftliği Bi’Tikta’ internet sitesi aracılığıyla satışlarını artırmayı hedefliyor. Ağırlıklı olarak İstanbul, İzmit, İzmir olmakla beraber Marmara, Karadeniz ve Ege bölgelerinde şubeleri bulunduğunu belirten Kaya Çiftliği Yönetim Kurulu Başkanı Zülfikar Kaya, “Her yıl kendimize minimum 10 şube hedefi koyduk. Doğru bir nokta yakaladığımız sürece bu sayı 20’ye çıkarabiliriz. ‘Bi’tıkla Kaya Çiftliği’ markasıyla online satışa da başladık. Perakendedeki başarımızı e- ticarette de devam ettirmeyi öngörüyoruz. 2020 ilk çeyreğinde yüzde 38 büyüme gerçekleştirdik. Günde 200 ton, ayda 6 bin ton süt işleme kapasitesine ulaştık. Şimdi perakende yakaladığımız başarıyı e-ticarette de yakalamayı hedefliyoruz” diye anlatıyor.

ÜCRETSİZ MİMARI DESTEK

Bu yıl sektörde 40’ıncı yılını kutlayan Fatih Kıral Mobilya & Dekorasyon da korona döneminde online ticarete giriş yaptı. Uzun zamandır planladığı online satış için bir aylık bir alt yapı çalışması yapan şirket, dijitalde yaptığı reklamlar ve SMS çalışmaları ile eş zamanlı olarak siteyi açtı. 1 aylık süreçte 250 bin TL’lik satış yaptıklarını belirten Fatih Kıral Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Kıral, satış rakamlarından daha çok markalarına Şanlıurfa, Adıyaman, Zonguldak, Trabzon gibi illerden sipariş gelmesini önemsediklerini söylüyor. Online’da en çok tercih edilen ürünlerin başında dresuar, sehpa, koltuk ve kanepenin yer aldığını dile getiren Oğuz Kıral, şunları anlatıyor: “Lüks tüketim segmentinde bir marka olarak özellikle mobilya alanında internetten satın alınması bizler için çok önemli. Online’a özel de geçerli indirimlerin de satışa katkısı oldu. İstanbul içi teslimatı ve kurulumu kendi ekibimiz ücretsiz yapıyor. Şehir dışı teslimatlarımızı kendi anlaşmalı olduğumuz nakliye firması kurulumu da yaparak gerçekleştiriyor. Online’dan alışveriş yapanlara ücretsiz mimari destek hizmeti veriyoruz. Bu kampanyaları geliştirmeye devam edeceğiz.”

EN ÇOK SİPARİŞ AKŞAM SAATLERİNDE

Covid-19 döneminde yatırımlarına devam eden ve operasyonlarını yeni e-ticaret sitesi Eker Market ile genişleten Eker, ürünlerini seven takipçilerine kendi online satış ve dağıtım kanalıyla direkt hizmet veriyor. Tüketiciler, siteye https://market.eker.com adresinden erişebiliyor. 11 ayrı kategoride yüzlerce ürün sunan şirket, en çok siparişi İstanbul’dan alıyor. Online alışveriş akşam saatlerinde yoğunlaşıyor; akşam saatlerinde gündüze göre iki kat daha fazla alışveriş yapılıyor. Eker denince ilk akla gelen yoğurt veya ayran gibi ürünlerin yanı sıra tüketiciler mağazalarda detaylı inceleme fırsatı bulamadığı höşmerim gibi tatlıları, dilimli kaşar peyniri gibi kahvaltılıkları da yoğun bir şekilde sipariş ediyor.

SEYAHAT SATIYOR

Bugün inşaat, gayrimenkul, tarım-hayvancılık, turizm, dış ticaret, tekstil, halı ve filo kiralama sektörlerinde hizmet veren ACY Şirketler Grubu da korona sürecinde Shallwego’yu hayata geçirdi. ACY Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cemil Yıldırım, “Shallwego, 130 ülkede bin 200’den fazla havayolu ile bağlantılı, 1 milyondan fazla otel ile konaklama hizmeti sunan, 122 bin 316 adet transfer noktası ve 45 bin 275 adet tur/aktivite paketi ile seyahat sevenlerin uçak bileti, otel/konaklama ve vıp transfer hizmetlerini 3 dakikalık bir sürede organize edebilecekleri online bir dijital seyahat platformu” diye anlatıyor.