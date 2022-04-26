Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının bugün yapılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım, salı günü toplanalım. Bilim Kurulu, beklenen toplantısını yarın yapıyor.” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, daha önce Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının 27 Nisan Çarşamba yapılacağını kaydetmişti.

“Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım.”

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Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 25, 2022

Maske kullanımıyla ilgili önemli kararlar alınacak

Bilim Kurulu’nda, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere bu anlamda önemli kararlar alınması bekleniyor. Vaka sayıları ve yoğun bakım hasta sayılarının da gündeme alınacağı toplantıda, koronavirüsle mücadeleye ilişkin yeni dönemin yol haritası çizilecek.