3 SON: TIBBİ, SİYASİ, TOPLUMSAL…

Charters şöyle devam ediyor: Araştırmalar, bir salgının sonunun hastalık oranlarından (tıbbi son) daha fazlasını içerdiğini gösteriyor. Bunun yerine son, krizin ve düzenlemelerin sonunu (siyasi son) ve normale dönüşü (toplumsal son) da kapsar. Bu sonlar birbiriyle ilişkilidir, ancak farklıdırlar ve birbirleriyle çelişebilirler. Geçmişteki çeşitli salgınları analiz etmek, bu farklı türdeki son noktaları hesaba katarak bir salgının birden çok sonunu belirlemenin daha doğru olduğunu ortaya çıkarır.

H1N1 (domuz gribi) veya HIV/AIDS gibi yakın tarihli salgınların tarihi bunu doğrulamaktadır. Çoğu salgın hastalığın ortadan kalkmasıyla değil, vaka oranları artık tıbbi bir krizle sonuçlanmadığında – oranların normal, beklenen veya yerel olarak kabul edilebilir seviyeler olarak tanımlanan seviyeye ulaştığı bir nokta ile sona erer.

Örneğin Ağustos 2010’da DSÖ, 2009 H1N1 pandemisinin “pandemi sonrası dönemde ” olduğunu ilan etti. Bu, H1N1 vakalarının sonunu getirmedi; bunun yerine DSÖ, vakaların ve salgınların yine de normal mevsimsel grip kalıplarını takip ederek meydana gelmesinin beklendiğini açıkladı. Bu, belirli bir yerde normal, kabul edilebilir veya yönetilebilir bir seviyenin ne olduğu sorusunu gündeme getirir”