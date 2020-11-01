Koronavirüse yakalanan anayasa hukukçusu ve AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu (65) yaşamını yitirdi. Burhan Kuzu, yaklaşık iki haftadır koronavirüs tedavisi görüyordu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter’dan paylaştığı mesajda “Saygın siyasetçimiz, hukukçu ağabeyimiz Prof. Burhan Kuzu’yu, 17 Ekimden beri tedavi gördüğü COVID-19 sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Salgın, bizi yakınlarımızdan, yeri doldurulamaz insanlardan ayırmaya devam ediyor” dedi.

Saygın siyasetçimiz, hukukçu ağabeyimiz Prof. Burhan Kuzu’yu, 17 Ekimden beri tedavi gördüğü COVID-19 sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Salgın, bizi yakınlarımızdan, yeri doldurulamaz insanlardan ayırmaya devam ediyor. pic.twitter.com/kUGhI2Ylua — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 1, 2020

HASTANEDEN AÇIKLAMA *

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Hastanemizin yoğun bakımında bir süreden beri Covid 19 nedeniyle tedavi görmekte olan 22, 23 ve 24. Dönem Milletvekili ve Anayasa Komisyonu eski başkanı Sayın Burhan Kuzu, yoğun çabalara rağmen kurtarılamayarak bu gece sabaha karşı saat 4’te vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz”