Gaziantep’te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Teymur, yaşamını yitirdi.

Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur, twitter hesabından “Ailemizin değerli üyesi, Teymur Tekstil A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Teymur’u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun İnşallah. Pandemi koşulları gereği taziye yapılmayacaktır.” mesajını paylaştı.

Ailemizin değerli üyesi, Teymur Tekstil A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Teymur’u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun İnşallah. Pandemi koşulları gereği taziye yapılmayacaktır pic.twitter.com/p6khfSUktn — Mehmet Hilmi Teymur (@MHilmiTeymur) September 13, 2020

Gaziantep Valisi Davut Gül, hayatını kaybeden Teymur için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Gül, twitter hesabından “Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Teymur’un covid-19 tedavisi görürken vefat ettiğini üzülerek öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet,ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” mesajını paylaştı.