Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 14-20 Ağustos’ta vaka sayısının en çok düştüğü iller Siirt, Diyarbakır, Batman, Mersin, Bitlis oldu.

Sağlık Bakanlığı 81 il için 14-20 Ağustos haftasına ait her 100 bin nüfustaki Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, Siirt’te 2 haftadır yaşanan düşüş devam etti. Her 100 bin kişide vaka sayısının 301,75 azaldığı Siirt, ülke genelinde en çok düşüş yaşanan il oldu.

Son bir haftada vakaların 100 bin kişide 151, 38 yükseldiği Bayburt ise en çok vaka artışının görüldüğü il olarak kayıtlara geçti.

Geçen hafta en fazla vakanın görüldüğü Batman, bu hafta 100 bin kişide 420,78 vaka ile Türkiye genelinde 3’üncü sıraya geriledi. Geçen hafta 3’üncü sırada yer alan Rize ise 100 bin kişide 538,1 vaka ile ilk sıraya yükseldi.

Öte yandan, İstanbul, Ankara ve İzmir’de her 100 bin kişideki vaka sayısında düşüş yaşandı.

BU 10 ŞEHİRDEN BİRİNDEYSENİZ!

Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkâri, Nevşehir, Sinop, Kars: 14-20 Ağustos arasında vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz! Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz. Çözüm belli. pic.twitter.com/ukAuXXLxdM — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 28, 2021

15 ildeki artış 0-50 aralığında

Ülke genelinde 16 ilde vakalar yükseliş gösterirken bunlardan 15’indeki artış 0-50 aralığında gerçekleşti.

Her 100 bin kişide vaka sayısının en çok arttığı 5 il Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep ve Kilis olarak sıralandı.

olarak sıralandı. Vakalar, Bayburt’ta 151,38, Gümüşhane’de 40,93, Kayseri’de 34,96, Gaziantep’te 24,13, Kilis’te 21,71 arttı.

Bu illerin ardından vaka sayısı 0-50 aralığında artan iller, “Bolu (15,88), Hakkari (15,68), Nevşehir (15,41), Sinop (13,4), Kars (9,82), Uşak (8,66), Karaman (8,24), Yozgat (6,92), Kırşehir (4,53), Manisa (2,48), Kütahya (0,52).” oldu.

14-20 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız veya gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize. pic.twitter.com/kD3vjCE6mI — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 28, 2021

İllerin vaka azalışları

Siirt’te, vaka sayısı her 100 bin kişide 300’ün üstünde, Diyarbakır ve Batman’da ise 200’ün üstünde azaldı.

Vaka sayısının en çok düştüğü 21 il sırasıyla “Siirt (301,75), Diyarbakır (287,53), Batman (236, 02), Mersin (173,43), Bitlis (138,18), Bingöl, (124,21), Ağrı (120,47), Mardin (113,84), Elazığ (107,83), Van (87,26), Denizli (76,66), Muş (75,89), Giresun (74,44), Artvin (73,74), Adana (73,23), Ordu (70,0) Ardahan (63,43), Iğdır (62,09), Konya (59,91), Eskişehir (52,43), Kırıkkale (52,03).” oldu.

Vaka sayısı her 100 bin kişide 50’nin altında azalan iller ise şöyle sıralandı:

“Şırnak (41,84), Rize (37,46), Sivas (37,43), İstanbul (34,23), Karabük (34,07), Afyon (33,92), Bursa (33,6), Burdur (29,96), Zonguldak (29,6), Yalova (28,25), Malatya (27,91), Tokat (25,59), Ankara (23,17), Bartın (22,61), Adıyaman (22,45), Bilecik (22,4), Şanlıurfa (22,08), Hatay (20,13), Trabzon (19,95), Sakarya (19,18), Çanakkale (18,09), Amasya (17,59), Isparta (14,31), Kocaeli (14,22), Çorum (13,96), Kahramanmaraş (12,41), Kastamonu (12,22), Osmaniye (12,03), Samsun (10,62), Tunceli (9,59), Balıkesir (9,19), Edirne (7,6), Çankırı (7,28), Erzurum (5,67), Muğla (5,29), Antalya (4,16), Tekirdağ (3,97), Düzce (3,79), İzmir (3,57), Aksaray (3,54), Aydın (2,59), Kırklareli (2,21), Erzincan (2,13), Niğde (1,1).”