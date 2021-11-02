Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından paylaştığı mesajda “16-22 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye, Kırşehir” dedi.

16-22 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye, Kırşehir. pic.twitter.com/oggTncEMp3 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 2, 2021

Sağlık Bakanı Koca, 16-22 Ekim’de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını da açıkladı.

Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul’da 296,84, Ankara’da 328,31, İzmir’de 57,07 oldu.