Covid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili Sağlık Bakan Fahrettin Koca’dan açıklama geldi. Bakan Koca, twitter hesabından şu mesajı paylaştı:
“Omicron varyantının hızla yayıldığı bu dönemde, hafif belirtiler üzerine Sn. Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri Emine Erdoğan için yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum”
Omicron varyantının hızla yayıldığı bu dönemde, hafif belirtiler üzerine Sn. Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri Emine Erdoğan için yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. pic.twitter.com/LnOBr3CGHz
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 5, 2022
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