Covid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili Sağlık Bakan Fahrettin Koca’dan açıklama geldi. Bakan Koca, twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

“Omicron varyantının hızla yayıldığı bu dönemde, hafif belirtiler üzerine Sn. Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri Emine Erdoğan için yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum”