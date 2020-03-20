Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle ilgili son bilgileri duyurdu. Bakan Koca’nın twitter’dan paylaştığı mesaj şöyle:

Son 24 saatte 3656 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 311’i POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 670’e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 HASTAMIZI KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. MÜCADELEMİZDE BİR AN BİLE ESNEKLİK GÖSTERMEYELİM.

Son 24 saatte 3656 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 311’i POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 670’e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 HASTAMIZI KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. MÜCADELEMİZDE BİR AN BİLE ESNEKLİK GÖSTERMEYELİM. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 20, 2020

DÜN 168 YENİ VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada son 24 saatte yapılan bin 981 testten 168’inin pozitif çıktığını belirterek, 191 olan hasta sayısının 359’a ulaştığını açıklamıştı. Dün Türkiye’de virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 4 olarak açıklanmıştı. Yaşamını yitiren 4. kişinin 85 yaşındaki bir kadın hasta olduğu duyurulmuştu.