Türkiye’de koronavirüse ilişkin son durumu gösteren Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı.
12 Mayıs itibarıyla Türkiye’de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetti. Bugün 37.351 test yapıldı, 1704 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 141.475, toplam can kaybı sayısı 3894 oldu. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1045, toplam entübe hasta sayısı 576, toplam iyileşen hasta sayısı 98.889 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. TOPLAM VAKALARIN %70’İ İYİLEŞMİŞ DURUMDA. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske + sosyal mesafe: Virüse karşı gücümüz bu! Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım” mesajını paylaştı.
Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. TOPLAM VAKALARIN %70’İ İYİLEŞMİŞ DURUMDA. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske + sosyal mesafe: Virüse karşı gücümüz bu! Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/0naqY0mszC
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 12, 2020
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