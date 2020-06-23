Sağlık Bakanlığı, 23 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 27 kişi hayatını kaybetti. 42 bin 982 yeni test yapıldı, 1268 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte iyileşen hasta sayısı 1315. Toplam koronavirüs vaka sayısı 190 bin 165, toplam can kaybı 5001, toplam iyileşen hasta sayısı 162 bin 848 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana’da 14, Ankara’da 21, Kocaeli’de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız” dedi.