Guardian, koronavirüsün ölümcüllüğü azalıyor mu sorusunu bilim insanlarına yöneltti. Son dönemdeki istatistiklere göre koronavirüs vakalarının Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nin birçok yerinde artmasına rağmen, ölümlerin ve ciddi komplikasyon vakalarının nispeten düşük kaldığı görülüyor. Örneğin, ventilatör kullanan hastalar Britanya’daki salgının zirvesinde 3.000’den 70’e düştü. Aynı zamanda, Birleşik Krallık’taki vaka sayısı birçok bölgede artmaya başladı.

Guardian’ın konuştuğu doktorlar farklı görüşleri dile getiriyor. Bazıları, tıbbi müdahalelerin, ilaç tedavisinin hastalıktan komplikasyonları olanların tedavisinde daha başarılı olduğunu söylüyor.

Bazı bilim insanları ise farklı faktörlerin olduğunu savunuyor. Fikirlerden biri, Covid-19’un artık ölme veya ciddi komplikasyonlara maruz kalma olasılığı daha düşük olan gençleri hedef alması.

Haberde, “Peki, bu durum en kötü dönemi atlattığımızı mı gösteriyor?” sorusuna ‘Hayır’ yanıtı veriliyor.

Çünkü diğer araştırmacılar ABD’deki 20’li ve 30’lu yaşlardaki insanlar arasında son zamanlarda görülen ani artışlara dikkat çekiyor. Ve bu durum nedeniyle gençlerden hastalığı kapan yaşlıların sayısında da artış oldu. Sonuç olarak ölümlerde bir artış yaşandı. Uzmanlar bu nedenle Avrupa’daki ve Birleşik Krallık’taki muhtemelen birkaç hafta içinde benzer bir durumun ortaya çıkabileceği konusunda uyarılarda bulunuluyor.

KORONAVİRÜS DAHA ÖZ ÖLÜMCÜL HALE Mİ GELİYOR?

Bazı bilim insanları bu fikri desteklemekte ve koronavirüsün daha az ölümcül hale geldiği görüşünü savunmakta. Virüslerin çoğunun en ölümcül özelliklerini kaybetme eğiliminde olduklarını işaret ediyorlar. Bu inanışın sebebi de virüsün konakçıları öldürmekle hiçbir fayda elde etmemesi. Dolayısıyla bu eğilimin koronavirüste de ortaya çıktığına inanılıyor.

‘BU KADAR KISA SÜREDE OLMAZ’

Diğer araştırmacılar ise böyle bir sürecin bu denli kısa sürede gerçekleşmeyeceğini savunuyor.

Bir başka alternatif görüş de, bir kişiden diğerine bulaşan Covid-19’un bulaşıcılık gücünün sosyal mesafe sayesinde azaldığı yönünde. İnsanlar sosyal mesafe kurallarına uydukça maruz kaldıkları virüs dozu az olduğu için, bağışıklık sistemi bu virüslerle kolayca mücadele edebiliyor. Birden yüksek dozda virüs almaya göre daha avantajlı bir durum söz konusu.

Tüm bu görüşlerin hangisinin gerçeklik payı olduğu, hangisinin ihtimal dışı olduğu önümüzdeki süreçte yapılacak daha fazla araştırma ve deneyim ile çözülecek.