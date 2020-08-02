Koronavirüste 2 Ağustos Türkiye Günlük Tablosu açıklandı. Son 24 saatte 40 bin 247 test yapıldı. Tespit edilen yeni vaka sayısı 987 oldu. Son 24 saatte yaşamını yitiren kişi sayısı 18. Son 24 saatte 978 kişi iyileşti. Türkiye’de toplam koronavirüs vaka sayısı 232 bin 856, toplam vefat sayısı 5728’e çıktı. Ağır hasta sayısı 852, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8.5. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 216 bin 494 oldu.

BAKAN FAHRETTİN KOCA’NIN MESAJI *

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter’dan şu mesajı paylaştı: Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor. KURBAN BAYRAMI VE TATİLDE TEDBİR EKSİKLİĞİ ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçları açısından kaygı verici.

Bakan Fahrettin Koca, gündüz paylaştığı mesajda ise “Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım” demişti.