İngiltere’de koronavirüs testi pozitif çıktığını söyleyen 17.500 kişiden elde edilen verilere göre, Covid testi pozitif çıkanların en yaygın bildirdiği semptom artık boğaz ağrısı.

BBC’nin haberine göre öne çıkan diğer belirtiler ise baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve öksürük. İngiltere’de Ulusal Sağlık Hizmetleri’nin (NHS) listesinde ilk sıralarda yer alan yüksek ateş ve koku/tat kaybı, son dönemde eskisine göre çok daha nadir görülüyor.

Zoe App araştırmasından elde edilen verilere göre en çoktan en aza doğru 20 koronavirüs belirtisi şöyle:

1-Boğaz ağrısı – %58

2-Baş ağrısı – %49

3-Burun tıkanıklığı – %40

4-Kuru öksürük – %40

5-Burun akıntısı – %40

6-Balgamlı öksürük – %37

7-Ses kısılması – %35

8-Hapşırma – %32

9-Yorgunluk – %27

10-Kas ağrısı – %25

11-Baş dönmesi – %18

12-Lenf bezlerinin şişmesi – %15

13-Göz ağrısı – %14

14-Koku hissinde değişim – %13

15-Göğüs ağrısı – %13

16-Ateş – %13

17-Terleme – titreme – %12

18-Nefes darlığı – %11

19-Kulak ağrısı- %11

20- Koku kaybı – %10 oranda bildirildi

Öte yandan ülkede React-1 çalışması kapsamında her ay İngiltere genelinde rastgele seçilmiş 150.000 kişiye evde yapmak için sürüntü testi gönderiyor. Elde edilen bulgulara göre pandeminin başından bu yana semptomlarda değişiklikler var. Bilim insanları bu durumun virüsün zaman içindeki değişimi veya mutasyona uğramasına bağlı olabileceğini söylüyor.

Orijinal Wuhan türünden bu yana, sonuncusu Omicron olmak üzere birkaç Covid varyantı ortaya çıktı.

SOĞUK ALGINLIĞI VE GRİP BENZERİ SEMPTOMLAR

Imperial College London’dan React-1 araştırmacıları, bu varyantta koku ve tat duyusu kaybının daha az yaygın görüldüğünü söylüyor. Bunun yerine, insanlar daha fazla soğuk algınlığı ve grip benzeri semptomlar bildiriyor.

Bu yılın Mart ayında hızla yayılan Omicron’un BA.1 ve BA.2 tipleri, bu değişimi getirdi. Ardından Omicron’un iki alt varyantı, BA.4 ve BA.5 hakim hale geldi ve virüsün yayılma hızını artırdı.

Birleşik Krallık’ta tahminen 2,7 milyon kişinin veya 25 kişiden birinin Covid olduğu düşünülüyor.

Zoe Sağlık Çalışmasını yürüten Prof Tim Spector, “Covid nüfusta hala yaygın. İnsanlar geçmişte bir enfeksiyon geçirmiş ve aşıları tam olsa bile, hala onu kapıyor” diyor.

Hem Zoe çalışması hem de React-1 çalışması yakın zamana kadar hükümet tarafından finanse edilmiş.