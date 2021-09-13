Koza Altın, Koza Ltd’nin İngiltere mahkemelerinde devam eden hukuki sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, “Gelinen aşamada davacıların temyiz başvurusu İngiltere Yüksek Mahkemesince reddedilmiş olup bu durum şirketimizin lehinedir” dedi.

Koza Altın’dan KAP’a yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimiz, %100 oranında iştirakimiz olan Londra merkezli Koza Ltd’nin İngiltere mahkemelerinde devam eden hukuki sürecine ilişkin olarak, İngiliz mahkemelerince, Kayyumların ve yönetim kurulu üyelerinin atamalarının Türk iç hukuk düzenini ilgilendirdiğini, ilgili atamaların Türk hukuku uyarınca geçerli atamalar olduğunu, bunun hiçbir şekilde İngiliz kanunları uyarınca İngiliz mahkemeleri tarafından değerlendirilmesi gereken bir konu olmadığını ve ek olarak Koza Altın’ı temsil eden kayyumların veya yönetim kurulu üyelerinin bu yetkilerinin Türk hukuku uyarınca belirleneceğini 05.08.2021 tarihinde KAP’ta açıklamıştı.

Gelinen aşamada ilgili Davacıların temyiz başvurusu İngiltere Yüksek Mahkemesince reddedilmiş olup bu durum şirketimizin lehinedir.”