İngiltere Kraliçesi Elizabeth 6 Şubat 1952’de babasının ölümü üzerine kraliçe olmuş, 2 Haziran 1953’te resmi törenle taç giymişti. 70 yıldır görevdeydi. Portresi bozuk paralarda, pasaportlarda yer alıyor. Peki, Kraliçe’nin ölümünün ardından İngiltere’de pullar, madeni paralar, banknotlar ve pasaportlara ne olacak? İşte İngiltere’de beklenen değişiklikler…

BBC bugünkü haberinde bu soruya yanıt arıyor. Haberde şu bilgiler veriliyor:

-İngiltere’de dolaşımda olan 29 milyar madeni paranın hepsinin üzerinde Kraliçe var. En son tasarım, 2015 yılına ait (88 yaşındayken).

-Kraliyet Darphanesi, üzerlerinde Kral III. Charles’ın portresinin olduğu madeni paraları nasıl veya ne zaman çıkarmaya başlayacağını söylemedi; ancak Kraliçe’nin madeni paralarının uzun yıllar dolaşımda kalacağı ve onları değiştirme sürecinin kademeli olacağı muhtemel.

-Habere göre Kralın madeni parada portresinin nasıl görüneceği henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak Kraliyet Darphanesi tarafından 70. doğum gününü anmak için 2018 yılında çıkarılan bir madeni para ipucu veriyor. Beklenti Kralın diğer yöne dönük olması yönünde (sola dönük) Çünkü gelenek hükümdarın madeni paralara baktığı yönün her yeni hükümdar için değişmesi gerektiğini söylüyor.

PULLAR

Royal Mail tarafından basılan tüm pullar 1967’den Kraliçe II. Elizabeth’in yan profilinin kabartmalı bir siluetini içeriyordu.Royal Mail artık Kraliçe II. Elizabeth pullarının üretimini durduracak ve yenilerini oluşturma sürecine başlayacak.

PASAPORTLAR

Pasaportlar da güncelleme yapılacak. Tüm İngiliz pasaportları Majesteleri adına düzenleniyor ve seyahat için hala geçerli olacaklar. Ancak yeni pasaportlar için ön kapağın iç kısmındaki ‘Her Majesty’ ibaresi ‘His Majesty’ olarak değiştirilecek.

ULUSAL MARŞTAKİ İFADE DEĞİŞECEK

Ulusal marşın sözlerindeki “Tanrı Kraliçeyi Korusun” ifadesi değiştirilecek.

Charles resmi bir törenle resmen Kral ilan edildikten sonra, St James Sarayı’ndaki balkondan “Tanrı Kralı Korusun” çağrısı da dahil olmak üzere halka açık bir duyuru yapılacak. Ardından 1952’den bu yana ilk kez söylenen bu sözlerle milli marş çalınacak.