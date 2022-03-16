Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ile yapılan müzakerelerde, Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırımlarının da ele alındığını söyledi.

Bu konuda yorum yapmak için erken olduğuna işaret eden Peskov, “Gerçekten de yaptırım konusu müzakerelerde ele alınıyor.” ifadesini kullandı.

Ukrayna’da İsveç veya Avusturya gibi askerden arındırılmış tarafsız bir devlet oluşturulmasına yönelik fikre sıcak baktıklarını anlatan Peskov, “Bunun bir uzlaşma seçeneği olacağına inanıyoruz. Bu konuyu istişare ediyoruz.” dedi.

Peskov, Rusya’nın ABD Başkanı Joe Biden’ın yanı sıra çok sayıda ABD’li ve Kanadalı yetkiliye yönelik aldığı yaptırım kararını da değerlendirerek, “Yaptırım kararları doğal olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onayıyla alınıyor. Bu yaptırımlar, karşılıklı temasların devam etmeyeceği anlamına gelmiyor, eğer gerekirse temaslara devam edilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırımlarına ise tepki gösteren Peskov, “Batılı ülkelerin eylemleri, özel mülkiyetin kutsal dokunulmazlığının çöküşünü ve orada iş yapmanın tehlikesini açıkça göstermektedir. Batının, Rusya’nın önemli ticari işleriyle ilgili eylemlerine yalnızca devlet düzeyinde haydutluk denebilir.” dedi.

Peskov, ABD’nin bu konuda çok sayıda ülkeye baskı yaptığını, ancak bazı ülkelerin diz çökmeyerek bağımsız bir şekilde karar almaya devam ettiğini söyledi.

UKRAYNA’DAN İLK YANIT

BBC’nin haberine göre ise Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy’nin üst düzey bir danışmanı ise teklif reddediyor.

Mykhailo Podolyak, Ukrayna’nın şu anda Rusya ile savaş halinde olduğunu ve güvenlik modelinin “yalnızca Ukraynalı olabileceğini” söyledi.

Podolyak, yerel basına, herhangi bir barış anlaşmasının egemenliğini koruyan Ukrayna şartlarında olması gerektiğini söyledi. Podolyak, “Ukrayna şu anda Rusya ile doğrudan bir savaş halinde. Dolayısıyla, model yalnızca “Ukraynalı” olabilir ve yalnızca yasal olarak doğrulanmış güvenlik garantileriyle olabilir. Ve başka hiçbir model veya seçenek olamaz” diye konuştu.

Podolyak, “Ukrayna hiçbir zaman komşularına saldıran veya saldırmayı planlayan militarist bir devlet olmadı. Bu yüzden bugün Ukrayna açıkça tanımlanmış güvenlik garantileri olan gerçekten güçlü bir müttefik havuzuna sahip olmak istiyor” dedi.