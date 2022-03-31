Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kripto para borsası Thodex’e yönelik soruşturmada hazırlanan iddianamede, Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında ayrı ayrı 12 bin 164’er yıldan 40 bin 564’er yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto para borsası Thodex’e yönelik dolandırıcılık soruşturmasını tamamladı.

Geçtiğimiz yıl nisan ayında binlerce Thodex müşterisi, sistemin açılmaması üzerine şikayetçi olmuş ve soruşturma başlatılmıştı. Şirketin para trafiği, sistemin işleyişi ve vurguna giden süreç araştırıldı.

İlgili kurumlardan istenilen raporlar savcılığa ulaştı. TRTHaber’in haberine göre 21 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, örgüt kurucusu ve yöneticisi olmakla suçlanan Faruk Fatih Özer için 3 farklı suçtan 40 bin 562 yıla kadar hapis talep edildi. Özer, “Örgüt kurma ve yönetme”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık”la suçlanıyor.

ÖRGÜT ŞEMASI ÇIKARILDI

Soruşturmada deliller ışığında bir örgüt şeması da çıkarıldı. Elebaşı koltuğunda Faruk Fatih Özer’in olduğuna dikkat çekildi. Özer’le birlikte 7 şüpheli örgüt yöneticisi, 13 şüpheli ise örgüt üyesi olmakla suçlandı.

VURGUNUN MİKTARI BELLİ OLDU

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Thodex’in veri tabanını mercek altına aldı. Sistem üzerinden yapılan her işlem incelendi, rapora göre vurgunun miktarı 356 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Mağdurların parasının büyük kısmının kripto paraya dönüştürülerek yurt dışındaki borsalara aktarıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin, yakınları üzerine bir altın şirketi kurduğu da belirlendi. Hiç bir faaliyeti olmayan bu şirket aracılığıyla da fiziki altın alındı.

2 bin 27 kişi müşteki sıfatıyla yer aldığı iddianamenin kabul edilmesiyle yargılama süreci başlayacak.