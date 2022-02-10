Kriptoda parada yoğun 7 gün… Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, kripto parada 7 günlük süreci şöyle anlatıyor:

10 Şubat (bugün) madenciler Senato’da ifadeye gidiyorlar. ABD Senatosunda kripto paralara ve madencilere muhalefet çok önemli isimler var. ESG (Enviromental-Social-Governance) ilkeleri nedeniyle Bitcoin’in çevreci olmadığı fikrine karşılık madenciler savunma yapacaklar. Ayın 15’inde ise yine Senato’da stablecoinler hakkında rapor sunulacak ve DeFi konusunun da gündeme gelmesini bekliyoruz. Wells Fargo ve BlackRock gibi şirketler kripto para ve DeFi işlevlerini gerçekleştirmek için kolları sıvadılar. Son olarak ise 17 Şubat’ta Ripple’ın iç yazışmaları mahkemeye sunulacak. İlk kez gün yüzüne çıkacak bu yazışmalar konusunda kimsenin fikri yok ancak avukatlar bu yazışmaların bir şey ifade etmeyeceğini söylüyorlar.