Zengin Amerikalılar, pandemi, iklim değişikliği ve siyasi kargaşa gibi gerekçelerle aileleri için ‘B planı’ olarak ikinci pasaport alıyorlar.

Insider’ın haberine göre ABD’li milyarderler, teknoloji girişimcileri ve ünlüler aileleri için bir “B planı” oluşturmaya çalıştıkça, yabancı ülkelerde vatandaşlık veya ikamet için başvuran varlıklı Amerikalıların sayısı son üç yılda hızla arttı.

Haberde, “Bir düzineden fazla ülke, “altın pasaportlar” ve varlıklı yabancıların ülkeye yatırım karşılığında vatandaşlık veya ikamet almalarına izin veren vizeler sunuyor. Forbes’a göre en pahalı programlar Malta’da 1,1 milyon dolardan Avusturya’da 9,5 milyon dolara kadar değişiyor. Latitude Residency & Citizenship’in yönetici ortağı Ezzedeen Soleiman, “Bu programları bir sigorta poliçesi olarak görüyoruz” deniyor.

Soleiman’a göre bazı milyarderler olası bir iklim felaketi, salgın gibi durumlarda yaşamak için en elverişli yerlerin neresi olduğunu sormuş.

Henley & Partners’ın özel müşteri başkanı Dominic Volek’e göre, şu anda yatırımcı vatandaşlık endüstrisini yönlendiren 4 önemli faktör var: COVID-19, iklim değişikliği, kripto para birimi ve çatışma.

Amerikalı başvuru sahiplerindeki artış, Trump yönetimi sırasında başlamış ve pandemi kısıtlamaları sırasında tırmanmış. Örneğin pandemi döneminde sadece Amerikan vatandaşı olan kişilerin, Avrupa’da bir çok yere gidemeyeceği fikri de bu artışı tetikleyen faktörler arasında.

Dasein Advisors CEO’su Reaz Jafri ABD’li müşterilerinin genellikle teknoloji, emlak veya kripto alanında çalıştığını ve 50 milyon ile 20 milyar dolar arasında servete sahip olduklarını söyledi ve “Hepsinin ortak noktası, Amerikan toplumunun geleceğine dair köklü korku” dedi.

Başvurular arasında nefret suçlarındaki artıştan, vergi artışlarından kaçınmak isteyen genç web3 girişimcilere kadar geniş bir yelpazedeki zengin müşteriler var.

EN GÖZDE LOKASYON PORTEKİZ

Insider’a konuşan iki firma yetkilisi, Portekiz’in Avrupa Birliği’ndeki 26 ülkeye vizesiz seyahate izin veren beş yıllık oturma izninin Amerikalı yatırımcılar arasında en çok talep gören program olduğunu söyledi. Portekiz’in “altın vizesi”, minimum 200.000 doların biraz üzerinde bir yatırım ve Portekiz’de yılda ortalama 7 gün kalış gerektiriyor. İzin süresi sona erdiğinde, kişiler tam zamanlı vatandaşlık için başvurabiliyor ve bu da üç yıl daha uzatabiliyor.

Soleiman, “Portekiz bir sonraki Kaliforniya. Aşırı zengin Amerikalılar, çocukları ve torunları için “miras” olarak Avrupa’da kök salmak istiyor. Birçoğu ya ABD’de olanlardan dolayı hayal kırıklığına uğradı ya da bir zamanlar ABD’de gördükleri fırsatları göremiyorlar” görüşünü paylaşıyor.

Ancak müşterilerin çok azı gerçekten yer değişikliği yapıyor. Asıl motivasyon seçenek sahibi olmak.