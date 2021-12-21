18 liranın üstüne çıkan dolar dün açıklanan Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ sonrası 11 seviyelerini testi. Kur 21 Aralık Salı günü 17.23 itibarıyla 13 seviyelerinde. Peki, dövizde yaşanan gerileme market fiyatlarını etkileyecek mi? Bugün yanıtı en çok merak edilen soru bu.

Döviz kurundaki gerileme etkisiyle pek çok ürünün de fiyatında gerileme beklentisi var.

Anadolu Ajansı’nın geçtiği haberde AA muhabirinin düşen döviz kurlarının, raflardaki fiyatlara yansımalarının vatandaşlara ve market yetkililerine sorulduğu belirtildi. Habere göre döviz kurlarındaki düşüşün ürün fiyatlarına henüz yansımadığı belirtildi.

Haberde görüşlerine yer verilen Kardelen Market İşletme Sahibi Serkan Koyuncu, dolardaki düşüşün ürünlere yansımasının zaman alacağını söyledi.

İşletmelerin elinde belli fiyatlardan alınan ürünlerin olduğuna işaret eden Koyuncu, “Kur bu şekilde düşerse market ürünlerinde de fiyatlar düşecektir. Zamana ihtiyacımız var. Fazla sürmez.” ifadelerini kullandı.

Koyuncu, fiyatların düşmesinin ticareti artıracağına dikkati çekerek, “Fiyatların yüksek olması bizim için büyük bir sıkıntı. Vatandaş sadece acil ihtiyaçlarını alıyor. Ayrıca ürün bulmakta zorlanıyoruz.” dedi.

Alışveriş yapan Elif Erdugan ise “Doların düşmesi fiyatlara yansımalı. Dolardaki düşüşün fiyatlara yansımasını bekliyoruz . Dolar düştü, benim bu düşüşe inanmam için markette satılan ürünlerin de fiyatlarının düşmesi lazım.” diye konuştu.