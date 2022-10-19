Küresel piyasalarda, ABD’de açıklanan makroekonomik veri ve şirket finansal sonuçlarının resesyon endişelerini hafifletmesi ile iyimserliğin sürdüğü gözlenirken, gözler Avro Bölgesi ve İngiltere’de açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine çevrildi.

ABD’de Bank of America’nın ardından dün de Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Lockheed Martin, United Airlines ve Netflix gibi önde gelen şirketlerin 3. çeyrek finansal sonuçları beklentilerden güçlü geldi.

Gelecek döneme ilişkin iyimserliği artıran finansal sonuçlar resesyon endişelerinin de hafiflemesini beraberinde getirirken, dün Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de iş gücü piyasasının gücünü koruduğunu, mevcut ekonomik verilerin resesyona işaret etmediğini söyledi.

Enflasyon cephesinde ise ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden “şahin” açıklamalar gelmeye devam etti. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic enflasyonun çok yüksek olduğunu ve kontrol altına alınması gerektiğini söyledi. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de enflasyonun yükselmeye devam etmesi halinde Fed’in faizleri yüzde 4,75’in üzerine itmesi gerekebileceğini kaydetti. Halihazırda para piyasalarında Fed’in kasım ve aralık toplantılarında 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Fiyatlamalar açısından bundan sonraki süreçte, faiz artırım büyüklüğünde 75 baz puandan ne zaman 25-50 baz puana geçileceğine dair sinyallerin etkili olacağı öngörülüyor.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında alıcılı bir seyir izlenirken, ABD’de beklentilerin üzerinde gelen sanayi üretimi verilerinin de etkisiyle Dow Jones endeksi yüzde 1,12, S&P 500 endeksi yüzde 1,14 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,9 değer kazandı. Dolar endeksi 111,7-112,5 seviyelerindeki hareketini sürdürdü, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi ise dün yüzde 3,96’ya kadar gerilemesinin ardından yüzde 4,03’te dengelendi. ABD’de bugün Tesla ve Procter & Gamble gibi önde gelen şirketlerin açıklayacağı finansal sonuçları öncesinde endeks vadeli kontratlar yeni güne de alıcılı başladı.

Avrupa ve Asya borsaları

Avrupa tarafında dün Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, enerji krizine yönelik yeni tedbirleri içeren paketi açıkladı. Paket kapsamında Komisyon, Avrupa doğal gaz borsalarında acil durumlarda fiyatları sınırlandıracak bir mekanizma kurmayı teklif etti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, TTF olarak adlandırılan Avrupa’nın ana gaz piyasasındaki oynaklığın ve aşırı fiyat artışlarının yumuşatılması gerektiğini belirterek, “Bugün gördüğümüz TTF artık gerçek piyasa durumunu yansıtmıyor. Bu nedenle bir sonraki dolum sezonu için LNG’ye özel bir kriter geliştireceğiz.” dedi. Pakette, birçok üye ülkenin talep ettiği ithal doğal gaza tavan fiyat getirilmesi yer almazken, gelişmelerin ardından Hollanda’da işlem gören kasım vadeli doğal gaz kontratların fiyatı yüzde 12’yi aşkın düşüşle 112,1 avroya geriledi.

İngiltere piyasalarındaki hareketlilik de gündemin odağında kalmaya devam ederken, dün İngiltere Merkez Bankası (BoE), kasım ayı başından itibaren 80 milyar sterlinlik İngiliz devlet tahvilinin satışına başlamasına karar verildiğini bildirdi.

Bu gelişmelerle dün Avrupa borsalarında alıcılı bir seyir izlendi ve Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,92, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 yükseldi. İngiltere’nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 4,18’den düşüşe geçerek yüzde 3,94’te dengelendi. Avro/dolar paritesi yüzde 0,2’lik azalışla 0,9840’tan işlem görürken, sterlin/dolar paritesi 1,13’ün üzerindeki hareketine devam ediyor.

Bugün Avro Bölgesi ve İngiltere’de açıklanacak nihai Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri öncesi Avrupa endeks vadeli kontratlarda yeni günün alıcılı başladığı görülüyor. Öncü verilere göre Avro Bölgesi’nde enflasyon eylülde yüzde 10 ile çift haneye yükselmiş, İngiltere’de ise yüzde 9,9 düzeyinde gerçekleşmişti. Enflasyon verileri öncesi piyasalarda Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 27 Ekim’deki toplantısında faizlerde 75 baz puanlık artırıma gitmesi bekleniyor. BoE’nin ise 3 Kasım’da 100 baz puanlık bir faiz artırımına gitmesine daha yüksek olasılık veriliyor.

Asya genelinde, Çin’de takvimde yer alan veriler açıklanmamaya devam ederken, herhangi bir bilgi verilmemesi ülke ekonomisine yönelik endişeleri artırıyor. Öte yandan ülkede devam eden Çin Komünist Partisi 20. Ulusal Kongre’si kapsamında yeni görev dağılımı bekleniyor. Japonya tarafında ise dolar/yen paritesinin 149,3 ile 32 yılın zirvesindeki hareketini sürdürmesi ile yetkililer “gerekirse kura müdahale edebilecekleri” sinyali vermeye devam ederken, diğer taraftan Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, enflasyonun gelecek yıl yüzde 2’lik hedefin altına inmesinin beklendiğini, para politikasının doğrudan döviz piyasasını hedeflemediğini söyledi.

Bu gelişmelerle Asya borsalarında karışık bir seyir izlenirken, kapanışa yakın Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 geriledi, Japonya’da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,6 yükseldi. Hong Kong’da Hang Seng endeksi ise teknoloji hisselerinde artan satış baskısıyla yüzde 1,5 değer kaybetti.

Yurt içi piyasalar

Yurt içinde dün güne yükselişle başlayan ve 3.927,17 puanla tarihi zirvesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla düşüşe geçti ve günü yüzde 0,16 değer kaybıyla 3.841,56 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün 18,5866 ile dün önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinden günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyrini sürdürerek 18,5870’ten işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) menkul kıymet tesis oranını yüzde 3’ten yüzde 5’e güncellemesinin ardından Türkiye’nin 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13 seviyelerinden düşüşe geçerek yüzde 10,5’e geriledi.

Analistler, enflasyon ve resesyon ikileminin gündemin odağında kalmaya devam etse de şirketlerin 3. çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin iyimser beklentilerin küresel çapta risk iştahını desteklediğini söyledi.

Bugünün veri gündeminde Fed’in Bej Kitap Raporu’nun yanı sıra İngiltere ve Avro Bölgesinde enflasyon verilerinin öne çıktığını aktaran analistler, yurt içinde ise ASELSAN ile başlayacak bilanço sezonu ile hisse ve sektör bazlı hareketliliğin artabileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.800 puanın destek, 3.950 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, eylül ayı TÜFE

12.00 Avro Bölgesi, eylül ayı TÜFE

15.30 ABD, eylül ayı inşaat izinleri

15.30 ABD, eylül ayı konut başlangıçları

21.00 ABD, Fed’in Bej Kitap Raporu.