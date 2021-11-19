Kurulan şirket sayısı, ekimde bir önceki aya göre yüzde 8,3 azalarak 9 bin 336’ya, kapanan şirket sayısı da yüzde 5,1 düşüşle 1499’a geriledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ekim ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ekimde kurulan şirket sayısı eylül ayına kıyasla yüzde 8,3 azalarak 10 bin 185’ten 9 bin 336’ya geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 5,1 düşerek 1499 oldu. Eylülde 1580 şirket kapanmıştı.

Ekimde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 18,9 artış gösterdi.