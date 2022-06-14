Aydın’ın tatil beldelerinden Kuşadası, düzenlediği festival, yeni yatırımlar, kurvaziyer gemi trafiğinin hızlanması ile birlikte eski günlerine dönmeyi hedefliyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kuşadası geçmiş yıllarda Türkiye’ye mavi yolculuğunu tanıdan en önemli turzim beldesiydi. Tekrar eski günlerimize dönmeyi hedefliyoruz” diyor.

Gastronomi, kültür, sanat ve eğlence, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden bir olan Kuşadası’nda “sokak” konsepti ile birleşerek festivale dönüştü. 10-12 Haziran tarihlerinde gerçekleyen Kuşadası Sokak Festivali, Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) tarafından düzenlendi. Etkinlikte konuşma fırsatı bulduğumuz Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, festivalin Kuşadası’nın ekosistemine katkısı ve turizm sektöründeki beklentilerini paylaştı. Ömer Günel başlıklar halinde şu değerlendirmeler bulundu:

AKDENİZ’İN FESTİVALİ OLACAK

Bu yıl ilkini yaptığımız Hayat Sokakta Festivali’ni önümüzdeki yıllarda geliştirerek uluslararası boyuta taşımak istiyoruz. Özellikle Akdeniz coğrafyasındaki ülkelerin lezzetlerini de Kuşadası’na taşıyacağız. Yine vegan kültürü olan bir coğrafyada yaşıyoruz. Etkinliğimize vegan mutfağını da ekleyeceğiz. Yine bir yeme içme festivalinden çok işin akademik tarafını öne çıkaracağız. Bölgemizin 83 farkı reçetede yapılan lezzetleri bulunuyor. Akademik desteklerle bu tatları deneyimlettirmek istiyoruz.

KUŞADASI ESKİ GÜNLERİNE DÖNMEK İSTİYOR

Kuşadası 1960’lı yıllarda Türkiye’nin turizm kenti olmayı başarmış bir yer. Mavi yolculuk kültürünü Türkiye’ye tanıtmış. Altın Güvercin Beste Yarışması, Türkiye’nin ilk ve tek beste yarışması. Çok popüler olan bu yarışma, zamanla heyecanını kaybetmiş. Biz bunu tekrar canlandırıyoruz. Zamanında Türkiye’nin amiral gemisi görevini görmüş, Kuşadası. Ancak yıllar içinde bu özelliğini başka bölgelere kaptırmış. Liderliğini devam ettirmemiş.

Ancak Kuşadası bu özelliğini tekrar geri kazanabilir. Bunun için yapılması gereken birçok çalışma var ve Kuşadası Belediyesi olarak bunu başarmak için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızdan biri de Kuşadası Hayat Sokakta Festivali.

YENİ YATIRIMLAR GELİYOR

Kuşadası, zamanla yazlıkçı bölgesi olarak anılmaya başlandı. Ancak Kuşadası’nda 44 bin nitelikli olmak üzere, pansiyonlarla birlikte yaklaşık 60 bin yatak kapasitesi var. Önümüzdeki bir iki yıl içinde 3 tane beş yıldızlı otel geliyor. İlave 4 bin yatak kapasitesi dahil olacak. Bölgemizin yatak kapasitesini hızla artıyoruz.

Kuşadası, karavan turizmi açısından da turistleri bekliyor. 33 bin metrekare bir alanda karavan ve çadır için kamp alanımız bulunuyor. Bunu 7 bin 500 metrekare daha büyüttük. Bunun yanında dijital göçebeler için yani beyaz yakalı uzaktan çalışan kesim için 12 ay çalışabilecekleri 17 bin 500 metrekare alanda Kampinova projesini hayata geçirdik.

2023’TE REKOR GELEBİLİR

Kuşadası Limanı Kruvaziyer gemileri açısından önemli bir ziyaret merkezi konumunda. Buradan Efes, Meryem ana gibi noktalara geçiliyor. Kuşadası 2011 yılında 750 gemi ve 1 milyon turist ile rekor yılını görmüştü. Ondan sonra bu rakamları göremedik. 2022’de pandeminin etkilerinin kırılması ile birlikte 450 gemi ve yaklaşık 750 bin turist bekliyoruz. 2023 yılında tekrar 1 milyon yolcu rekorunun geçilebileceğini düşünüyoruz.