Kuşadası marka değerini artırmak için uzay turizmi ve dijital göçmenlere yönelik projeler geliştirdi. Krivaziyer turizmin en önemli limanlarından biri olan Kuşadası, çarpık yapılaşmanın izlerini silip turizmde atağa kalma hazırlıkları yapıyor. Bu amaçla son üç yılda pandemiye rağmen bölgenin çehresini değiştirecek olan yatırımlar yapan Kuşadası Belediyesi, uzaya seyahat hayalini dünyada gerçekleştirecek Mars Colony projesi ile dijital turistlere hitap etmesi beklenen Kamp İnova projelerini geliştirdi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bu projelerle Kuşadası’nın marka değerinin artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye’nin ilk turizm bölgelerinden biri olan ve yılda 1.2 milyon kişinin ziyaret ettiği Kuşadası, yeni nesil Y ve Z kuşağını bölgeye çekecek Mars Colony projesi ile dijital turistlere hitap etmesi beklenen Kamp İnova projelerini geliştirdi. Yaklaşık 200 milyon TL’lik yatırım bütçesiyle hayata geçirilecek Mars Colony projesiyle Mars’taki tarım çalışmalarından, yüzey araştırma uygulamalarına, astronot okulundan simülatör deneyimlerine kadar pek çok alan yaratılacak. Turistlere dünyada uzay deneyimini yaşatacak projede ziyaretçiler kapsüllerde kalıp, astronot yiyecekleriyle beslenecek. Mars Colony, sahip olduğu fütüristik bakış açısıyla Kuşadası’nın marka değerine büyük katkı sağlayacak.

Kamp İnova projesinin yapımına başlanırken projenin 2023 yazında ilk konuklarını ağırlaması planlanıyor. Mars Colony projesi için, Kuşadası Belediyesi’nin 13 dönümlük araziyi projeyle ilgilenecek bir yatırımcıya devretmesi ile gerçekleştirilmesi planlanıyor. Proje ile, ziyaretçilerin kapsüllerde kalıp, astronot yiyecekleriyle besleneceği projeyle bölgeye günde 120 bin turistin çekilmesi hedefleniyor.

ELON MUSK İLGİLENDİ

Pandemiyle birlikte turizm sektöründe trendlerin hızlı bir değişim sürecine girdiğine dikkat çeken Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, değişen trendlere uygun turizm çeşitleri yaratmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bilinçli turistlerin artık güneş-deniz-kum turizmi yerine kendilerine farklı deneyimler yaşatan destinasyonları tercih etmeye başladıklarını vurgulayan Günel, şu bilgileri verdi:

“Biz bu projeyle Y ve Z kuşağını bölgemize çekmeyi hedefliyoruz. 14 bin metrekare alanda hayata geçirilen projemizde 32 kapsül olacak. Projemizi günde 120 bin kişinin ziyaret etmesini ön görüyoruz. Mars Colony Projesi, daha proje aşamasında dünyanın dikkatini Kuşadası ve Türkiye’ye çekti.

Elon Musk ile birlikte çalışan mühendis Martin Halliwell Kuşadası’nda yaşıyor. Mars Colony projesini görünce çok heyecanlandı ve projeyi Tesla Motors ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk’a anlattı. Kendisinin konuyla çok ilgilendiğini söyledi.”

DİJİTAL GÖÇMENLERE PROJE

Pandemiyle birlikte hayatımıza giren uzaktan çalışma modeli, Türkiye ve dünyadaki dijital göçmen sayısını artırdı. Koronavirüs sonrasında pek çok çalışanın Kuşadası’na yerleştiğini belirten Günel, bu kesime yönelik çalışmalarını şöyle özetledi:

“Normalde 125 bin olan ilçe nüfusumuz şu anda 250-300 binlere yükseldi. Belediye olarak doğayla baş başa konforlu çalışma alanı arayışında olan bu kitle için şimdilerde Kamp İnova projesini hayata geçiriyoruz. 2023 yılında tamamlanacak projeyle yerli ve yabancı dijital göçmenlere ev sahipliği yapacağız” dedi. Deniz kenarındaki 21 dönümlük arazide 20 milyon TL yatırımla hayata geçirilecek proje kapsamında ahşap bungalovlar ve çalışmaya uygun stüdyolar olacak. Dijital göçmen internet altyapısı güçlü bu tesislerde yıl boyu hem konaklayıp hem de tatil yapma olanağı bulacak.

KRUVAZİYER TURİZM YÜKSELİŞTE

Ege’nin en güzel koylarından Kuşadası 44 bin nitelikli yatak kapasitesiyle her yıl 1.2 milyon yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Aynı anda 4 kruvaziyer gemisini ağırlama kapasitesine sahip Kuşadası Limanı sayesinde kruvaziyer turizminde öne çıkan bölge, bu yıl 562 gemi ve 600 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor. Başkan Günel’in verdiği bilgilere göre gemi mürettebatlarıyla birlikte bu sayının 800 binleri bulması bekleniyor. Kruvaziyer turizmine hitap edecek alanları geliştirmek için çeşitli projeler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Ömer Günel, “Bölgeye gelecek turistin alışveriş yapması için tüm çarşılarımızı yeniledik. 10-12 Haziran tarihleri arasında ise Ayhan Sicimoğlu işbirliğiyle hem bölgenin geleneksel yemeklerinin tadılabileceği hem de yerel müziklerin dinlenebileceği bir sokak festivali organize ediyoruz” diye konuştu.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK TARIMSAL ÇALIŞMA

Kuşadası Belediyesi, Türkiye’ye örnek olacak bir tarım projesi de yürütüyor. Proje kapsamında belediyeye ait 20 bin metrekare arazide köylülerin domates, salatalık, biber, marul gibi ürünleri üretmeleri sağlanıyor. Bu ürünleri üreten kadınlar belediyenin satış alanında 10-15 TL gibi cüzi bir tezgah kirası ödeyerek ürünlerini direkt tüketici ile buluşturuyorlar. Tezgahında ürün olmayan kadın üreticilerin yerleri o gün boş tutuluyor ve başkasına kiralanmıyor.

Belediye başkanı Günel, belediyeye ait 100 dönüm arazileri olduğunu önümüzdeki dönemde bu arazilerde de köylülere tarımsal ürün ürettirilmesinin planlandığını vurguluyor. Günel, Türkiye’nin yeniden tarım ürünleri üreterek kendi gıdasını üretebilecek hale gelmesi için kendi bölgelerinde çalıştıklarını belirtiyor.