Dnyanın ve Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Lenovo, büyümesini sürdürüyor. 2022 yılının ilk yarısını yüzde 26 pazar payı ile PC pazar lideri olarak tamamlayan Lenovo Türkiye, bu yıl da hedeflerini yakalamayı hedefliyor. Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, finansal sonuçlarını değerlendirdi ve sürdürülebilirlik kapsamında geliştirdikleri çalışma ve ürünleri anlattı.

Lenovo Türkiye olarak yıl sonuna yaklaşırken sektörde hedeflerinizi yakalayabiliyor musunuz?

Lenovo Türkiye olarak IDC sonuçlarına göre son iki yıldır düzenli olarak her çeyrek PC pazar payı anlamında lider konumundayız. 2022 yılında ilk çeyreği yüzde 21 pazar payı ile birinci sırada kapadık. 2022 yılının ikinci çeyreğini de IDC sonuçlarına göre yüzde 30,3 pazar payı ile yine zirvede, birinci sırada kapadık.

Segment bazında pazar payları nasıl sonuçlandı?

Yılın ikinci çeyreğini, toplam kurumsal PC pazarında yüzde 47,4, toplam tüketici PC pazarında yüzde 20, toplam dizüstü bilgisayar pazarında yüzde 31,6 toplam masa üstü pazarında yüzde 27 ayrıca iş istasyonları kategorisinde de yüzde 42,9 pazar payı ile bu segmentlerin lideri olarak tamamladık. 2022 yılının ilk yarısını yüzde 26 pazar payı ile pazar lideri olarak tamamladık. Lenovo Türkiye olarak bu yıl da hedeflerimizi yakalayacağımıza inanıyoruz.

Lenovo Türkiye olarak globaldeki diğer ülkeler arasındaki performansınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’de Lenovo markamız ile en güçlü marka bilinirliklerinden birine sahibiz. Globalde yapılan ‘Marka Bilinirlik Index’’ araştırmasında Türkiye olarak, Lenovo marka bilinirliğinde diğer ülkeler ile karşılaştırdığımızda da kendi bölgemiz olan EMEA’daki 16 ülke arasında en yüksek bilinirliğe sahip ikinci ülkeyiz.

Lenovo’nun global düzeyde sürdürülebilirlik ajandasında hangi yatırımlar var?

Lenovo, 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşma vizyonu için global düzeyde “Bilime Dayalı Hedefler Girişimi” ile iş birliği içinde kararlılıkla çalışıyor. Lenovo 2008 yılından bu yana, çalışmalarını ve hedeflerini iklim değişikliğini en aza indirme, döngüsel ekonomi ve geri dönüştürülebilir malzemeler gibi konular çevresinde oluşturmayı içeren raporlar yayınlıyor. Lenovo olarak net sıfır vizyonuna ek olarak herkes için daha akıllı teknoloji hedeflerimizi hız kesmeden hayata geçireceğiz.



ThinkPad Z serisi Türkiye’ye geliyor

Lenovo ürün ailesinde sembolleşmiş bir marka olan ThinkPad, 30’uncu yılına özel olarak Z jenerasyonunun da beklentilerine cevap vermek amacıyla ThinkPad Z serisini çıkaracağını duyurduk ve yakında Türkiye’de de satışa çıkacak. Bu bilgisayarlar, yenilikçi tasarım, yüksek performans ile çevre dostu ürün özelliklerini bir arada sunuyor. Ürünün kendisinden ambalajına kadar dayanıklılıktan ödün vermeden çevre üzerindeki etkisinin azaltılmasına yoğunlaşan Z serisinde yüzde 100 geri dönüştürülmüş plastikten üretilen vegan deri, yüzde 75 geri dönüştürülmüş alüminyum, ürünün ambalajı için ise doğada yüzde 100 çözünen bambu ve şeker kamışı lifi kullanıldı.

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