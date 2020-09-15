Libya’da askıya alınan projelerdeki alacaklar için bir adım daha atıldı. Libya’da yaşanan alacak sorunlarının çözümü için atılan adımlar arasında yer alan hükümetler arası görüşmeye ilişkin mutabakat zaptı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Türkiye ile Libya arasında 13 Ağustos 2020’de imzalanan mutabakat zaptı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.

Türk müteahhitlerinin en çok iş yaptığı ülkeler arasında yer alan Libya’da yaşanan alacak sorunlarının çözümü için atılan adımlar arasında yer alan hükümetler arası görüşmeye ilişkin mutabakat zaptı Resmi Gazete’de yayınlandı. Milletlerarası anlaşmalar, ilgili ülkeler tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe giriyor.

NTV’de yer alan habere göre, toplam 9 maddeden oluşan mutabakat zaptının temelini bu ülkede yapılan projeler ve projelere ilişkin alacaklar oluşturuyor. Buna göre hükümetler; askıya alınan projelerin tarafları, olağanüstü genel koşulları dikkate alınarak, hak ve borçlarını yerine getirmek için görüşmelere davet edecekler.

Akit taraflar, projelerde işe devam için süreçler üzerinde anlaşma, sorunlara çözüm bulma ve borçlara ilişkin sulh olmaya çağrılacaklar.

Hükümetler tarafları; projelerin etraflı bir teknik ve iktisadi değerlendirilmesinin ve devamlılığının yapılması, projeler üzerinde çalışmaya başlama ve projelerin iptal edilmesi, hak ve borçların tasfiye edilmesi konusunda teşvik edecekler.

Akit taraflar, sözleşmesel hakları ve borçlarıyla uyumlu anlaşmaya varmaya teşvik edilebilecekler ve bu anlaşmalara uyum hükümetler tarafından desteklenecek. Hükümetler mutabakat zaptının uygulanmasını takip etmek için üç aylık dönemlerde, Bakanlık seviyesinde ortak çalışma grubu toplantıları düzenleyecekler.

Mutabakat Zaptı, Türkiye adına Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Libya adına Planlama Bakanı Al Taher Al Hadi Al Juhaimi tarafından imzalandı.