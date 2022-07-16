KPMG Football Benchmark Temmuz 2022 döneminde dünyanın en değerli futbolcuları listesini güncelledi. Yapılan açıklamada “Football Benchmark’ın güncellenmiş oyuncu piyasa değeri tahminlerine göre, Kylian Mbappé en değerli futbolcu konumunu geri kazanırken, Vinícius Júnior Şubat ayından bu yana en yüksek değer artışına sahip” denildi.

Mbappé’nin en değerli oyuncu olarak zirveye dönüşü, 2025 yılına kadar Paris Saint-Germain ile yaptığı sözleşmenin yenilenmesiyle geliyor.

Manchester City’nin yeni transferi Erling Haaland ikinci sırada. Açıklamada, “Haaland’ın Dortmund’daki son sezonu birkaç sakatlık ile gölgelenirken, gelecek sezonda Premier Lig’deki iyi performanslar daha da yüksek bir değerlendirmeye yol açabilir” denildi.

Manchester City’den bir başka genç, Phil Foden üçüncü sırada – iki sezon üst üste Premier Lig Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandı.

İlk beş, Real Madrid’den Vinícius Júnior ve Borussia Dortmund’dan Jude Bellingham ile tamamlanıyor.

Vinícius Junior’un değeri geçen sezonun başından bu yana iki katından fazla arttı.

Benzer şekilde, Bellingham geçtiğimiz sezon kayda değer bir değer artışı yaşadı (Eylül’den bu yana 40 milyon Euro’luk bir artış)

İlk 10’daki oyuncuların çoğu 23 yaşında veya daha genç. İki istisna ise Bruno Fernandes (27) ve Harry Kane (28)