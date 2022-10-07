2018 yılında faaliyete geçen lojistik pazar yeri platformu Tırport, dünyanın 10 lojistik teknoloji şirketi

arasında yer alıyor.

Şirket, beş yılda Avrupa’dan Çin’e ve Afrika’ya uzanan lojistik koridorda 1,5 milyon

kamyonu Tırport’lu yapmayı ve yılda 6 milyar doların üzerinde ciroya ulaşmayı hedefliyor.

Global danışmanlık ve proje yönetimi şirketi aracılığıyla uzun yıllar lojistik sektöründeki çeşitli aktörlere danışmanlık veren, yeniden yapılanma süreçleri içinde olan Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, 2014 yılında yeni bir pazar yeri girişimi fikriyle yola çıkıyor.

Türkiye’de bireysel kamyon sahipliğinin çok yüksek. Türkiye’nin önde gelen lojistik firmalarının bile günlük kontratlı taşımalarının çoğunu nakliye sitelerinden buldukları kamyonlarla yaptıklarını bilen Arslan, aynı modeli yük sahibi ile kamyoncuyu buluşturmak için yapmaya karar veriyor ve böylece Tırport’un temelleri atılıyor.

Bugün gelinen noktada dünyanın 10 lojistik teknoloji şirketi arasında yer alan Tırport, önümüzdeki beş yıl içinde Avrupa’dan Çin’e ve Afrika’ya uzanan lojistik koridorda 1,5 milyon kamyonu Tırport’lu yapmayı ve yılda 6 milyar doların üzerinde ciroya ulaşmayı hedefliyor.

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