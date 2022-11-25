Lonely Planet, 18. yıllık “Seyahatin En İyileri” listesini açıkladı. Lonely Planet’in 2023 önerileri geçmişten biraz daha farklı formatta ve lokasyonlar, yemek, öğrenmek, seyahat etmek, gevşemek ve bağlantı kurmak gibi kategorilere ayrılmış durumda.

Örneğin Lima Lonely Planet’in listesinin “yemek” bölümünde yer alıyor zira Peru’nun başkenti yıllardır Dünyanın En İyi 50 Restoranı listesinde tanınırlığını artırıyor. Ya da sokak lezzetleri sevenler Kuala Lumpur öneriliyor.

CNN Travel’ın haberine göre Kovid kısıtlamaları nedeniyle bir çok gezgin başkalarıyla bağlantı kurma dürtüsü hissetti. Listede bu nedenle böyle bir bölüme de yer veriliyor. Örneğin Idaho’nun başkenti Boise, İspanya dışında dünyanın en büyük Bask topluluğuna ev sahipliği yapıyor ve Lonely Planet’in “bağlantı” listesine giriyor. Bazı yerel sakinler hala Bask dilini konuşuyor, geleneksel dansları öğreniyor.

Pandemi, başka bir güçlü arzuyu da teşvik etti: Evden çalışmanın stresi, birçok gezginin yalnızca ‘ara vermek’ isteğini güçlendiriyor. Lonely Planet’e göre, Karayipler’deki Jamaika ve Dominik gibi ada destinasyonları sadece dinlenmek için ideal yerler. Başka bir “gevşeme” destinasyonu da Malta.

isteğini güçlendiriyor. Lonely Planet’e göre, Karayipler’deki Jamaika ve Dominik gibi ada destinasyonları sadece dinlenmek için ideal yerler. Başka bir destinasyonu da Malta. Bir başka kategori ise öğrenme üzerine. Örneğin karantina sırasında ekşi maya pişirmeye veya yeni bir dil öğrenmeye mi başladınız? Lonely Planet, bilginizi derinleştirmek adına bu tarz destinasyonlar da önermiş. Bunlar arasında, ziyaretçilerin biscochito kurabiyeleri yerken ülkenin Kızılderili tarihi ve İspanyol mirası hakkında bilgi edinebilecekleri “Büyülü Ülke” lakaplı New Mexico da var. Ya da İngiltere’de Manchester, sanat galerileri, performans alanları ve her yıl düzenlenen kültür festivaliyle önemli bir kültürel destinasyon.

İSTANBUL-SOFYA’YA YATAKLI TRENLE YOLCULUK

Ve listenin yolculuk bölümünde İstanbul-Sofya yolculuğu da var. Lonely Planet’in İstanbul-Sofra seyahati için tanıtımında bu yolculuğun iki macerayı bir araya getirdiği belirtiliyor.

Lonely Planet’in tren uzmanı Tom Hall İstanbul-Sofya trenine binmiş ve yazısında “Restore edilmiş İstanbul-Sofya Ekspresi unutulmaz bir sınır ötesi macera sunuyor” diyor.

Britanyalı gezgin Hall, İstanbul’dan Sofya’ya kadar yaklaşık 570 kilometrelik yolculukla ilgili izlenimlerini paylaştığı yazısında, gece treni yolculuklarının genellikle karanlıkta geçmesine rağmen bu hattın maceraseverlere uygun olduğunu belirtti: “Bu tren, dünyanın en harika şehirlerinin birinden Avrupa’daki Türkiye topraklarına ilerliyor, kale gibi hudut kapılarından geçerek Bulgaristan’a ulaşıyor ve dağ geçitlerinin arasından, hak ettiği değeri görmeyen ve oldukça bütçe dostu Sofya’ya varıyor”

Hall, tanıtımında “İstanbul’da doyurucu bir akşam yemeği için 15-25 $’a (içecekler dahil) geleneksel Türk yemekleri ve balık yemekleri dahil olmak üzere sonsuz seçeneğiniz olacak. İstanbul ayrıca lezzetli hamur işleri, baklava ve ihtiyaç duyabileceğiniz diğer malzemeleri satın alabileceğiniz yerler ile doludur. Sofya istasyonuna vardığınızda bir kahve ve taze pişmiş banitsa (geleneksel Bulgar hamur işi peynirli turta) 2 dolara mal olacak, iyi bilinen bir yere giderseniz daha fazla” diyor.

Hall şöyle devam etmiş: “Dört kişilik bir kompartımandaki bir yatak 30 $, iki kişilik bir yataklı bir yatak ise 35 $ tutar. Yataklı vagonun tamamının size ait olmasını istiyorsanız, İstanbul’daki Sirkeci istasyonunda rezervasyon yaptığınızda ücret 65$’dır. DiscoverByRail aracılığıyla rezervasyon yaparsanız yaklaşık 113 $ ödemeyi bekleyin – bu, önceden garantili bir yatağın gönül rahatlığını içerir. Biletler İstanbul’daki otelinize teslim edilir”

ROTA NEDEN GÜZEL?

Hall “Tren severler İstanbul-Sofya seferini neden beğeniyor?” sorusuna şu yanıtı vermiş: Karanlıkta uykuda gidilecek bir tren olarak tasarlandığı düşünüldüğünde, bu rota fazlasıyla macera sunuyor. İstanbul’dan ayrılırken, antik manzaraları ve sınırları aşacak, ardından Bulgaristan’ın dağlarında ilerlerken muhteşem manzaraların tadını çıkaracaksınız. Sofya’dan patikalar, Avrupa çapında daha fazla destansı yolculuklara açılıyor”

İSTANBUL’DA HIZLI BİR TURA ÇIKIN

Hall, bu seyahata katılacak kişilere birinci gün için İstanbul’da hızlı bir tura çıkmayı öneriyor ve “Dünyanın en popüler şehir destinasyonlarından biri olan İstanbul, herhangi bir seyahate başlamak için harika bir yerdir” diyor.

LONELY PLANET’İN 2023 İÇİN EN POPÜLER DESTİNASYONLARI ŞÖYLE

YEMEK

Umbria, Italya

Kuala Lumpur, Malezya

Fukuoka, Japonya

Lima, Peru

Güney Afrika

Montevideo, Uruguay

YOLCULUK

İstanbul-Sofya

Nova Scotia, Kanada

Butan

Zambia

Batı Avustralya

Parque Nacional Naturales, Kolombiya

KAFA DİNLE

Halkidiki, Yunanistan

Jamaika

Dominik

Raja Ampat, Endonezya

Malta

Ürdün

BAĞLAN

Alaska

Arnavutluk

Accra, Gana

Sydney, Avustralya

Guyana

Boise, ABD

ÖĞREN

Manchester, Birleşik Krallık

New Mexico, ABD

Dresden, Almanya

El Salvador

Güney İskoçya

Marsilya, Fransa