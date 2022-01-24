Ev tekstili ve dekorasyon markası Madame Coco, 2022’de hem yurtiçinde hem yurtdışında mağazalaşma atağına kalkacak. 350 olan mağaza sayısını 2022 sonuna kadar 450’ye çıkarmayı hedefleyen şirket, 450 milyon TL yatırım yapmayı planlıyor.

Türkiye ve 17 farklı ülkede olmak üzere toplam 350 mağazasıyla hizmet veren Madame Coco, 2022’de mağazalaşma atağına kalkıyor. Yurtiçinde ve yurtdışında 350 mağazası olan Madame Coco, 2022 sonuna kadar bu rakamı 450’ye çıkartacak.

2022’de açılacak 100 mağazanın 30’u yurtdışında olacak. Şu an 18 ülkede mağazaları olan marka, yıl sonuna kadar bu rakamı 30’a çıkartmayı hedefliyor. Belçika başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde ve Ortadoğu’da büyüme planlanıyor.

Orta vadede şirketin hedefinde Kuzey Afrika ve Güney Amerika ülkeleri var. Madame Coco, pandemi sürecinde pek çok şirket gibi e-ticarette de hızlı bir büyüme gösterdi. 2021’de e-ticarette yüzde 100 büyüyen şirkette e-ticaretin ciro içindeki payı yüzde 20’lere ulaştı.

2022 hedefi ise bu rakamı yüzde 30’un üzerine çıkarmak olarak belirlendi. E-ticaretteki bu ivme yurtdışına da taşınacak. Hollanda’da depo kiralayan şirket, Avrupa’da e-ticaret operasyonunu hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Madame Coco Genel Müdürü Cemal Cem Işık, “Yunanistan’da e-ticaret sitemizle varız, bulunduğumuz her ülkede e-ticaret sitesi açma çalışmalarımız var ve Avrupa’da e-ticaret deposu kurarak Avrupa’nın her bölgesine ulaşma hedefimiz bulunuyor” diyor.

Şirket, 2022 yılı içerisinde gerçekleştireceği yurt içi ve dışındaki mağaza açılışları, teknoloji ve e-ihracat çalışmaları kapsamında 450 milyon TL’lik bir yatırım yapmayı planlıyor.

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