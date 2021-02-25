Balıkesir’de küçük bir imalathanede kolonya üreterek sektöre adım adan 40 yaşındaki kimyager Ömür Yiğit, işlerini büyüterek Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracata başladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kimya Bölümü’nden 2002 yılında mezun olan Yiğit, yüksek lisans eğitimini de tamamladı.

Balıkesir’de mahalle arasındaki imalathanede 2004’te kolonya üretmeye başlayan Yiğit, askerliğini yaptıktan sonra 2005’te bir kolonya markasını satın aldı.

Zamanla işlerini büyütüp Atatepe Sanayi Sitesi’nde günlük 2 ton kapasiteli fabrika kuran Yiğit, 50 kişiye istihdam sağlayarak 50 çeşit kolonya ve 140 farklı parfüm üretir hale geldi.

Yiğit’in firmasında üretilen ürünler arasında limon, tütün, zeytin çiçeği, saray çiçeği, mandalina, kiraz, safran, leylak, lavanta, yasemin, zambak, elif, aşk çiçeği, ecrin ve Balıkesir geceleri gibi kolonya çeşitleri bulunuyor.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğine üye olan Yiğit, Almanya, Hollanda, Belçika başta olmak üzere birçok AB ülkesine kolonya ihraç ediyor.

“Yurt dışına giden bütün ürünlerimizin analizleri çok iyi çıkıyor”

Platin adlı kolonya firmasının sahibi Ömür Yiğit, AA muhabirine, sektöre girdiğinde zorluklar yaşadığını anlattı.

Yiğit, yoğun çalıştığı yılların ardından hayalini gerçekleştirdiğini ve ürettiği kolonyaları ihraç etmeyi başardığını belirterek, “İhracata 5 yıl önce aracı firmalarla başladım. Geçen yıl ise doğrudan kendim ihraç etmeye başladım. Çok şükür yurt dışına giden bütün ürünlerimizin analizleri çok iyi çıkıyor, hiçbir sorun yaşamıyoruz.” dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde gerek yurt içi gerekse yurt dışından kolonyaya talebin arttığına işaret eden Ömür Yiğit, şunları söyledi:

“Yurt dışından gelen kolonya talebi normal döneme göre 3 kat arttı. Yurt içinde de yine aynı oranda artış olduğunu söyleyebiliriz. AB ülkelerinde kolonya biz Türkler sayesinde kısmen de olsa biliniyordu ancak Kovid-19 sürecinde değerini daha çok anladılar. Ürün gönderdiğimiz tüm ülkeler ürünümüzün kalitesinden çok memnun, birçoğu parfüm sanıyor. Biz de her geçen gün kendimizi geliştiriyoruz. Bize geri dönüşler çok iyi. Ürettiğimiz kolonya ve parfümleri dünyanın dört bir yanına ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”