Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD’ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde saat 11.27’de yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Malatya Valisi Aydın Baruş, “Şu ana kadar herhangi bir olumsuz haber almadık.” dedi.
#Deprem
Büyüklük : 4.7 (Mw)
Yer : Pütürge (Malatya)
Tarih-Saat : 27.11.2020, 11:27:54 TSİ
Enlem : 38.2083 N
Boylam : 38.6063 E
Derinlik : 6.94 km
Detay : https://t.co/5oSgICwhMk@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 27, 2020
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