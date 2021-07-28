Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evler boşaltıldı. Yangına ilişkin AFAD’dan bir açıklamada söndürme çalışmalarının 2 uçak, 8 helikopter, 50 arazöz ve 2 dozer ile yürütüldüğü bildirildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Antalya’da bugüne kadar bu büyüklükte yangın görmedik. 4 mahallemizde evler boşaltılıyor” dedi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. Yeniköy Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangını söndürme çalışmalarına, Antalya’nın yanı sıra çevre illerden gelen ekipler de destek veriyor.

İlçenin Kalemler Mahallesi Azizler mevkisindeki yangında evlerinde olanlar, görevlilerce araçlara bindirilerek alandan uzaklaştırıldı.

Yangında, bazı evlerin zarar gördüğü, hayvanların telef olduğu belirtildi.

Traktörlerle bölgeden uzaklaşanların yaşadığı panik anları ise kameralara yansıdı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, AA muhabirine, “Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evler boşaltıldı.” dedi.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin bölgeye gelerek, söndürme çalışmalarını yakından takip edeceği öğrenildi.

BAKAN PAKDEMİRLİ BÖLGEYE GİDİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin bölgeye gelerek, söndürme çalışmalarını yakından takip edeceği öğrenildi.

AFAD’TAN AÇIKLAMA

Yangına ilişkin AFAD’dan bir açıklama yapıldı. Söndürme çalışmalarının 2 uçak, 8 helikopter, 50 arazöz ve 2 dozer ile yürütüldüğü bildirildi. Açıklamada, Yeniköy ve yakınındaki yerleşim yerlerinden, ormana yakın bölgelerdeki evlerin Jandarma tarafından tahliye edildiği kaydedildi.

“Bugüne kadar bu büyüklükte yangın görmedik”

Habertürk TV’de açıklamalarda bulunan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Yangın merkeze kadar indi. Rüzgarla daha fazla büyüyor. Hasarın tam olarak ne olduğunu keşfetmemiz mümkün değil. Köylerde de hasar var. Böyle bir şey görmedik” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, “Antalya’da bugüne kadar bu büyüklükte yangın görmedik. 4 mahallemizde evler boşaltılıyor. 19 helikopter yangınlara müdahale ediyor” şeklinde konuştu