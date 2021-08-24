Pandemi nedeniyle izole tatil için teknelere talebin artması marinaları da hareketlendirdi. Marinalarda yaz sezonu için bağlama doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Rüzgarı arkasına alan marina sektöründe 2 bin 500 yat kapasiteli yedi yeni marina daha açılması planlanıyor.

08-21 Ağustos 2021 tarihli sayıdan

Pandemi pek çok şeyi olduğu gibi tatil anlayışını da değiştirdi. İzole tatil yapmak isteyenler teknelere yönelince marinalar hareketlendi. Doluluk oranları yüzde 100’e ulaşan marinalar, özel hizmetlerle farklılaşmaya çalışıyor.

Diğer taraftan Türkiye’de yeni marina yatırımları tüm hızıyla devam ediyor. Önümüzdeki dönemde 2 bin 500 yat kapasiteli yedi yeni marina daha açılması planlanıyor.

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Dünya genelinde 19 bin adet yat limanı bulunuyor. Sadece Avrupa genelinde ise 5 bin adet yat limanı mevcut. İtalya’nın 6 bin 500 km uzunluğundaki kıyılarında 379, İspanya’nın 4 bin 964 km uzunluğundaki kıyılarında 356, Hırvatistan’ın 5 bin 835 km uzunluğundaki kıyılarında 159 adet yat limanı varken, 8 bin 333 kilometrelik kıyılarımızda ise 83 adet yat bağlama yeri bulunuyor.

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın raporuna göre; AB ülkeleri ile kıyaslandığında yat bağlama sayımız az gözükse de 83 adet yat bağlama yerinin 56 adedi nitelikli yat bağlama tesisi. Türkiye kıyılarında 2002 sonu itibarıyla 25 adet ve 4 bin 720 (kara+deniz) bağlama kapasiteli yat limanı varken, 2020 yılı sonu itibarıyla bu rakam 56 adede ve 15 bin (kara+deniz) bağlama kapasitesine ulaştı.

Deniz Turizmi Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özses, “Şu aşamada inşası süren 2 bin 500 yat kapasitesi sağlayabilecek yedi marina söz konusudur. Ancak, gelişen teknik ve teknoloji ile pratik bağlama tesisleri yapılabilmesi mümkün olduğundan orta vadede fikir projelerinin hayata geçirilmesi ile bu sayının artması muhtemeldir” diyor.

AKDENİZ’DE BÜYÜYECEK

Pazarın önemli oyuncularından D-Marin; 15 marina ve toplam 7 bin 150 bağlama kapasitesiyle başta Türkiye olmak üzere Hırvatistan, Karadağ, Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde hizmet veriyor.

Salgınla birlikte tekne tatili ve teknede yaşam oranı arttığından doluluk olanlarının yüksek seyrettiğini söyleyen D-Marin Türkiye Operasyon Direktörü Onur Ugan, “2020 yılı tüm sektörleri olduğu gibi bizi de etkiledi ve özellikle pandemi etkisiyle yeni güncellemeler yapmamız gerekti.

Her gün gelişen ve değişen tedbir aşamalarına en hızlı seviyede cevap verebilmek için hızlıca organize olduk ve çok başarılı sonuçlar aldık” diyor. Ugan, “Yeni gelen teknelerimiz de oldu. Beklediğimizin üzerinde bir doluluk ve yoğunluk yaşadık” diye konuşuyor.

Şirket, bir süre önce Hırvatistan’da Tirubinj Marina’yı ağına kattı. Ugan, D-Marin ağını Akdeniz’de daha da genişletmek için çalışmaların devam ettiğini söylüyor.

DOLULUK ORANI YÜKSEK

620 adet tekne bağlama kapasitesi olan ve maksimum 140 metre uzunluğa kadar tekne bağlanabilen Türkiye’nin ilk yüksek kapasiteli mega yat marinası olan Yalıkavak Marina’nın ise 2021 yılı başlarında doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı. Marina, haziran ayında kısıtlamaların yeniden düzenlenmesi ile beraber artan yat trafiği ile yüksek sezona yüzde 100 dolulukla girdi.

Yalıkavak Marina Direktörü Deniz Akaltan, yenilikçi bir marina kent konseptiyle farklılaştıklarını söylüyor. Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) ülkelerinden; özellikle İngiltere ve Rusya’dan talep gören marina, lüks yaşam destinasyonlarından biri olmayı hedefliyor. 2021 sezonunda marinada; Louis Vuitton, Prada Outdoor Pop Up, Valentino, Bvlgari, Chopard, Audemars Piguet, Hublot gibi markalar yer almaya başladı.

YENİ YATIRIMLAR GELİYOR

Bu durum, pazardaki potansiyel yeni yatırımların da önünü açıyor. Göcek’te eylül ayında açılacak olan Port Azure, bunlardan biri. Port Azure, mega yatlar için tasarlanmış özellikte bir marina ve yat kulübü olarak hizmet verecek.

Toplam yatırımı üç faz olarak planlanan Port Azure, birinci fazın tamamlanmasıyla birlikte eylül ayında kapılarını açacak. Tüm fazlar tamamlandığında ise 40 milyon dolarlık bir yatırım olması öngörülüyor.

Port Azure Genel Müdürü Özgür Özgen, “2021 yılının minimum yüzde 80 bir doluluk ile devam etmesini ve bu oranın önümüzdeki yaz sezonunda yüzde 100’e yaklaşabileceğini öngörüyoruz” diyor.

YENİ İŞ FİKİRLERİ

Pazardaki hareketlilik yeni iş fikirlerinin ortaya çıkmasına da neden oluyor. MojoYachts da bunlardan biri. Şirket, yeni nesil bir hizmet ve yat kiralama şirketi olarak hizmet veriyor. Şirketin kurucusu ve Atay Turizm yönetici ortağı Can Atay, pandeminin daha kişiselleştirilmiş, küçük gruplar halinde hijyenik tatilleri ve etkinlikleri öne çıkardığını söylüyor.

Şu an İstanbul ve Bodrum’da hizmet veren Mojo, başta Göcek olmak üzere yeni yerlere açılmayı hedefliyor. Bununla beraber şirket filosuna iki tekne daha katarak 10 milyon TL yatırım planlıyor.

İNŞAATI DEVAM EDEN TESİSLER

Antalya Gazipaşa Yat Limanı

Muğla Datça Yat Limanı

Muğla Dalaman Yat Limanı ve

Deniz Otobüsü Yanaşma Yeri

Karasu Yat Limanı

Tekirdağ Yat Limanı

Haliç Yat Limanı ve Kompleksi

İHALE EDİLECEK YAT LİMANLARI

İzmir Karaburun Yat Limanı

Silivri Yat Limanı

Tekirdağ Yat Limanı

İzmir Çeşme Şifne Yat Limanı

İzmir Seferihisar Ürkmez Yat Limanı

İzmir Yeni Foça Yat Limanı

Balıkesir Avşa Adası Türkeli Yat Limanı

TUNCAY ÖZSES / DENİZ TURİZMİ BİRLİĞİ DRN. YKB.“YERLİ YATÇI SAYISI ARTMALI”

“Deniz turizminin orta vadede gelişmesi için; geleceğin marina müşterisi olacak yerli yatçı sayısının artması gerekli. Bunun için basit sezonluk kıyı bağlama /yanaşma tesislerinin planlanması, tekne çekme-atma noktalarının yaygınlaştırılması ve basit, güvenli kara yaparak imkanlarının artırılması gerekli.

Kısa vadede sektörün gelişmesi için özellikle yabancı bayraklı yat trafiğinin artması önem arz ediyor. Yabancı bayraklı ticari yatların yabancı müşterilere kiralanabilmesi için Türkiye’de kurulmuş yabancı yat işletme şirketlerinin bu yatları kiralayabilmeleri için mevzuat yeniden düzenlenmeli.”