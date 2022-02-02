Facebook’un bir zamanlar büyük hedeflere sahip kripto para girişimi olan Diem el değiştirdi. Diem’in arkasındaki birlik tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, birliğin varlıklarının ve fikri mülkiyetinin Silvergate Capital’e satıldığı duyuruldu. Banka, proje için hisse senedi ve nakitten oluşan bir şekilde 182 milyon dolar ödedi. Silvergate, Diem’den satın aldığı varlıkların blok zinciri tabanlı bir ödeme ağı çalıştırmak için geliştirme, dağıtım ve operasyon araçlarını içerdiğini söyledi.

Chip Online’ın haberine göre Diem alternatif bir “stabil-coin” olmayı hedefliyordu. Ancak 2019’da Facebook tarafından başlatılan bu girişim, düzenleyici baskılar nedeniyle önemli bir süre durmak zorunda kaldı.

Sosyal medya devi Facebook’un 1,9 milyardan fazla aktif kullanıcısı olduğu göz önüne alındığında, Diem’in ABD doları için potansiyel bir tehdit olarak görülmesi tek sorun değildi. Kullanıcı gizliliği korumalarının eksikliğine ilişkin endişeler ve bunun finansal istikrarı bozabileceğine dair korkular, bir dizi aksilikle karşılaşan projeyi engelledi.

Son olarak kripto girişimlerini yöneten Facebook yöneticisi David Marcus, geçtiğimiz yıl şirketten ayrılmıştı.