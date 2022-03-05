Ana ürünleri incir, kiraz ve domates olan markalı tarım ihracat şirketi Perla Fruit, 2021’i yaklaşık 300 milyon TL ciroyla kapattı. 2025 için 1 milyar TL ciro hedefi koyan şirketin rotasında yeni ürünlerle Ukrayna, Rusya, Ortadoğu ve Balkanlar var.

20 Şubat – 05 Mart 2022 tarihli sayıdan

Ana ürünleri incir, kiraz ve domates olan, Bursa merkezli meyve ve sebze ihracat şirketi Perla Fruit; 2019’da Kerim Taner ve Hamdi Taner tarafından kuruldu.

Perla Fruit; bugün üç yaşında genç bir şirket olsa da kısa sürede önemli bir büyüme ivmesi yakalayarak adını hem yurtiçinde hem de yurtdışında duyurmayı başardı.

İncir, kiraz ve domatesin yanı sıra nar, kivi, kestane ve sebze çeşitleri de ihraç eden Perla Fruit, 2021’i Euro bazında 20 milyon Euro’yu, TL bazında ise yaklaşık 300 milyon TL’yi aşkın ciroyla kapattı.

GENİŞ ÜRÜN GAMI

Katma değerli ihracat hedefiyle, toplam cironun yüzde 90’dan fazlasını ihracattan elde eden Perla Fru-it’in ana pazarı; başta Almanya, İngiltere ve İskandinav ülkeleri olmak üzere Avrupa. Havayoluyla Güney Afrika ve Ortadoğu ülkelerine ek olarak Uzakdoğu’da Hong Kong, Singapur ve Malezya’ya da ihracat yapılıyor.

Malatya kayısısının ve sebze çeşitlerinin ihracatına 2022’de başlanması planlanıyor. Üretim altyapısının oluşturulduğu yaban mersininin ihracatı için ise 2024’e işaret ediliyor.

Perla Fruit; domates, biber, kabak, patlıcan, salatalık gibi sebze çeşitleri, Malatya kayısısı ve yaban mersini gibi yeni ihracat kalemlerinin devreye girmesiyle Ukrayna, Rusya, Ortadoğu ve Balkan ülkelerindeki pazarlama çalışmalarını hızlandırarak ihracatını artırmayı planlıyor. İç pazarda ise kiraz ve incir satışına devam eden şirket; buna nar, kivi ve domatesi ekleyecek.

Böylece şirket; 2022’yi 30 milyon Euro yani yaklaşık 500 milyon TL ciroyla tamamlamayı hedefliyor. 2025 hedefi ise ürün gamını artırarak, yeni ihracat pazarlarına açılarak ve iç pazardaki payı yükselterek 1 milyar TL ciroya ulaşmak.

SEKTÖRÜN TECRÜBELİ İSİMLERİ

Perla Fruit, aslında tarım sektöründe uzun yıllara dayanan bir tecrübenin eseri. Zaten Taner soy ismi, tarım sektörünün yabancı olmadığı bir aileye ait. Adını ilk olarak 1986’da Yavuz Taner tarafından kurulan Alara Tarım ile duyuran Taner ailesi, Türkiye’den Avrupa’ya markalı meyve ve sebze ihracatıyla tanınıyor.

Alara Tarım, 2011’de dünyanın en büyük yaş sebze-meyve tedarikçilerinden Belçikalı Univeg Group’a satılıyor. 35 yıla yakın süre yaş meyve-sebze sektöründe çalışan bir isim olan Alara Tarım’ın yöneticilerinden Kerim Taner; bir süre Güney Amerika, ABD, Avrupa ve Afrika kıtalarında üretim ve dağıtım konularında yabancı ortaklarıyla, üst düzey yönetici olarak görev yapıyor. Ancak daha sonra işi bırakarak ABD’ye yerleşiyor.

Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan Hamdi Taner ise 2009’da amcası Yavuz Taner’in yanında tarım sektörüne adım atıyor. Ancak şirket, 2018’de sektörden tamamen çekiliyor.

O dönem şirketin genel müdürü olan Hamdi Taner, sektörden kopamıyor ve yaş meyve-sebze alanındaki 15 yılı aşkın tecrübesiyle 2019’da Perla Fruit’i kuruyor. Kuzeni Kerim Taner de şirkete aynı yıl ortak oluyor. Şu an Kerim Taner Perla Fruit Yönetim Kurulu Başkanı, Hamdi Taner ise Perla Fruit Genel Müdürü olarak görev yapıyor.

TONAJLAR ARTACAK

Özellikle incir ihracatında adından söz ettiren Perla Fruit; 2021’de 2 bin 500 tonluk incir, 3 bin 500 ton kiraz

ihracatı gerçekleştirdi. Hamdi Taner; “2021’de satın aldığımız yeni makinelerle kiraz kapasitemizi iki katı, incir kapasitemizi yüzde 50 artırdık.

2020’de ve 2021’de incirde dünya ihracat şampiyonu olduk” diyor. 2022’de kiraz ihracatını 6 bin tonun üzerine, incir ihracatını 3 bin tona, domates ihracat miktarını 5 bin tona çıkarmayı planladıklarını aktaran Taner; Perla Fruit’i kiraz ve domates ürünlerinde liderliğe taşımayı hedeflediklerini de vurguluyor.

Hamdi Taner, domatesin ihracatta potansiyeli olduğuna değiniyor. Bu potansiyeli görerek 2021/2022 sezonunda 16 domates serasıyla çalışmaya başladıklarını belirten Taner; “Yaş meyve ihracatımız nedeniyle yurtdışındaki bütün süpermarket zincirlerinin direkt tedarikçisi olduğumuz için domates projesini de hızlı şekilde geliştirdik” diyor.

Şu anda salkım domates ihracatı yapan Perla Fruit; pembe ve kokteyl domates gibi katma değeri yüksek domates çeşitlerini de müşterilerine ulaştırmak için hazırlık yapıyor.

8 MİLYON EURO’LUK YATIRIM

Tüm yatırım stratejilerini iyi ve sürdürülebilir tarım hedefiyle gerçekleştiren Perla Fruit; yıllık 10 bin ton kiraz ve 4 bin ton incir paketleme kapasitesine sahip.

Bursa’da incir bölgesinin merkezinde yer alan 8 bin metrekare kapalı alana sahip paketleme ve ihracata yönelik tesisin içinde; yaklaşık 5 bin palet kapasiteli, raf sistemli, 2 bin 500 metrekareye yakın meyve paketleme alanı var.

Hamdi Taner; en son teknolojiyle geliştirilmiş ve yapay zekâyla çalışan iki adet kiraz, üç adet incir paketleme ve beş adet kiraz soğutma makinesi bulunduğu bilgisini veriyor.

İlk iki yılda bu tesisler için yatırımlar yaparak Türkiye’nin en yüksek kapasiteli tesislerini kurduklarını belirten Taner; tesis ile kiraz ve incir makine ve altyapılarına yaklaşık 6,5 milyon Euro, laboratuvarlara 1,5 milyon Euro yatırım yaptıklarını kaydediyor.

Mevcut işlerin devamı için bu yıl da 400-500 bin Euro’luk bir yatırım yapacaklarından bahseden Hamdi Taner; 2023’te ise domates ve sebze projesiyle ilgili bir paketleme tesisi kurmayı hedeflediklerini kaydediyor. Taner; donuk ürünlerle ilgili plan ve projeleri olduğunu da sözlerine ekliyor.

“AKREDİTE LABORATUVARI OLAN TEK MEYVE İHRACATÇISIYIZ”

“KALINTISIZ ÜRÜN YETİŞTİRMELİYİZ”

Son teknoloji makineler kullanıyor, inovatif uygulamalar geliştiriyoruz. Gıda güvenliği konusunda laboratuvarlar kuruyor, üniversite iş birlikleriyle tarım ekosistemini güçlendirecek çalışmalar yapıyoruz.

Üniversiteler ve TÜBİTAK ile hayata geçirdiğimiz projelerle ekonomiye katkı sağlıyoruz. Yaş meyve ve sebze ihracatında en önemli konu, gıda güvenliği. İhracatı artırmak, özellikle Avrupa pazarında daha fazla yer bulabilmek için kalıntısız ürün yetiştirmeyi öğrenmeliyiz.

GIDA KONTROL LABORATUVARI

Yüzde 100 gıda güvenliğini sağlayabilmek ve ihracat ürünlerimizin analizini yapmak için 2020’de Uludağ Üniversitesi’ndeki Ulutek Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde Perla Fruit Gıda Kontrol Laboratuvarı’nı kurduk.

2021’de akreditasyon sürecini tamamlayarak, AB standartlarında ve kendi akredite laboratuvarı olan tek meyve ihracatçısı konumuna geldik. Bursa ve sonrasında Türkiye’de zincir marketlerden üretim ve ihracat yapan şirketlere kadar tüm sektöre hizmet etmeye başlayan laboratuvarımızın farklı şehirlerde şubelerini açmayı planlıyoruz.

DETAYLI ANALİZ YAPILIYOR

Kurulumuna Ocak 2021’de başladığımız Perla Fruit Mineral Laboratuvarı da Nisan 2021’de bakanlık yetkisini aldı. Gıda Kontrol Laboratuvarı’ndan ayrı olarak planlanan laboratuvarımızda detaylı toprak, bitki ve su örneklerinde ağır metaller, makro-mikro elementler gibi birçok analiz yapılıyor.

Laboratuvarımızda alanında uzman 15 tam zamanlı ekip arkadaşımız çalışıyor. Gıda Kontrol ve Mineral Laboratuvarı’na ek olarak Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nın çalışmalarına da 2022’de başlayacağız.