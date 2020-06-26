Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca Cumartesi (yarın) ve pazar günleri YKS tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Marketler, bakkallar, fırınlar, kırtasiyeler cumartesi ve pazar günü açık mı?sorusu kısıtlama kararının ardından merak edilenler arasında. İşte detaylar:

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI HANGİ SAATLER ARASINDA?

Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması İçişleri Bakanlığı genelgesine şu saatler arasında uygulanacak: “27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak”

BAKKALLAR, MARKETLER, FIRINLAR AÇIK MI?

Peki, cumartesi ve pazar günü bakkallar, marketler, fırınlar açık mı? İçişleri Bakanlığı genelgesinde bu konuda şu bilgiler veriliyor:

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.)

OKUL ÇEVRELERİNDEKİ KIRTASİYELER DE AÇIK

Genelgede kırtasiyelerle ilgili de şu bilgiler yer alıyor: YKS’nin yapılacağı okulların/ sınav merkezlerinin etrafındaki kırtasiyeler ile çalışanları sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.