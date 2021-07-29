Muğla’nın Marmaris ve Milas ilçelerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris’teki yangına 30 arazöz, 5 helikopter, bir uçakla müdahale edildiğini açıkladı. Muğla Valisi Orhan Tavlı ise yerleşim yerlerinde gerekli görülen yerlerin tahliye edildiğini kaydetti.

Amutalan Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından, “Marmaris’teki orman yangınına 30 arazöz, 5 helikopter, bir uçakla müdahale ediyoruz. Dualarımız ormanın kahramanlarıyla.” paylaşımında bulundu.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, çevre illerden takviye geldiğini belirterek, “Kamu kurum ve çalışanları yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yerleşim yerlerinde gerekli görülen yerler tahliye ediliyor.” ifadelerini kullandı.

2 otel ve 4 villa boşaltıldı

NTV’ye konuşan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, özellikle yerleşim yerlerine yakın yerlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi. Oktay, şu ana kadar yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını söyledi. Öte yandan Oktay, yangının Bodrum’un Hisarönü bölgesine doğru ilerlediğini de belirtti.

Alevlerin yaklaşması nedeniyle tedbir amacıyla 3 yıldızlı 2 otel ile 4 villa tedbir amacıyla polis ekipleri tarafından boşaltıldı. Çevredeki otellerde kalan bazı tatilciler de kendi istekleri ile bavullarını alıp ayrıldı.

Güney Ege Turistik Otelciler İşletmeciler Birliği (GETOB), otellerinden ayrılmak zorunda kalan turistleri başka otellere yerleştirdi.